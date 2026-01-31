環明輪涉運毒 陽明：船員主動通報、僅1名留置調查

（中央社記者江明晏台北31日電）陽明海運「環明輪」遭查獲走私海洛因，疑1名幹部涉運毒。陽明回應指出，是該船船員發現疑似違禁品，主動通報台灣海巡署與法務部調查局，並配合檢調釐清，這起案件僅有1名船員由檢調留置調查，其餘船員及船舶均已回復正常營運。

陽明海運「環明輪」日前進高雄港時，遭海關人員查獲船艙內夾帶大量毒品海洛因，初步了解疑為尤姓幹部涉運毒，船上人員為自保通報。雄檢昨晚聲押尤男獲准，確切案情待釐清。

針對媒體報導陽明海運船員涉及走私違禁品一事，陽明發布3點回應澄清，第一，所屬環明輪於停泊港口時，該船船員發現並通報陽明船舶安全官，送達船上特定人員收訖的物品疑似為違禁品。

為確保船員與船舶海上航行安全，陽明第一時間即要求船端相關人員就疑似違禁物品錄影並妥善封存，也立即主動通報台灣海巡署與法務部調查局，並於船舶抵達高雄時，配合檢調單位釐清事實。

第二，所屬船舶於各出入口均裝置高解析度的影像紀錄裝備，可詳實記錄各港口泊港時相關人員動態，在陽明主動通報時，已將船端CCTV相關紀錄提交檢調單位參考，因案件涉及當事人法律責任釐清，調查中案件陽明不予評論。

第三，陽明指出，這起案件僅有1名船員由檢調留置調查中，其餘船員及船舶均已回復正常營運。（編輯：林淑媛）1150131