「環明輪」船長涉走私億元海洛因磚遭聲押 陽明海運回應了

陽明海運「環明輪」涉嫌運毒。（資料畫面）

陽明海運「環明輪」29日晚間停泊高雄港期間，遭海關人員查獲船艙內夾帶大量毒品海洛因，該貨輪船長遭檢方聲押禁見獲准。陽明海運發出聲明表示，該案件由船員主動通報公司，陽明海運第一時間即配合檢調單位釐清案情。

全球前10大海運公司的陽明海運，旗下貨輪「環明輪」29日深夜停泊高雄港，高雄關登船查驗時，意外在船艙內查獲15公斤海洛因毒品，數量驚人，黑市價格初估高達數億元，震撼航運與緝毒圈。經追查，發現為台籍尤姓船長與國際毒梟合作，目前「環明輪」已離開高雄港，尤姓船長則遭檢方聲押禁見獲准。

對此，陽明海運發布聲明回應，所屬貨輪「環明輪」於停泊港口時，該船船員發現後立即通報陽明海運船舶安全官。經查發現，送達船上特定人員收訖的物品疑似為違禁品，為確保船員與船舶海上航行安全，陽明海運第一時間即要求船端相關人員就疑似違禁物品錄影並妥善封存，也立即主動通報台灣海巡署與法務部調查局，並於船舶抵達高雄時，配合檢調單位釐清事實。

陽明海運說明，公司所屬船舶於各出入口均裝置高解析度影像紀錄裝備，可詳實記錄各港口泊港時相關人員動態，此案主動通報時，已將船端CCTV相關紀錄提交檢調單位參考，因涉及當事人法律責任釐清，調查中案件公司不予評論。目前僅有1名船員由檢調留置調查中，其餘船員及船舶均已回復正常營運。

★《鏡新聞》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。





