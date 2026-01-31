「環明輪」船長涉走私海洛因 陽明海運：調查中案件不予評論

〔記者王憶紅／台北報導〕針對所屬「環明輪」船長涉走私數億元「雙獅牌」海洛因遭查獲一事，陽明海運指出，本案為船員主動通報，因涉及當事人法律責任釐清，調查中案件不予評論。據了解，環明輪為國輪，船員多為台灣籍。

陽明海運表示，所屬環明輪於停泊港口時，該船船員發現並通報陽明船舶安全官，送達船上特定人員收訖之物品疑似為違禁品。為確保船員與船舶海上航行安全，第一時間即要求船端相關人員就疑似違禁物品錄影並妥善封存，亦立即主動通報台灣海巡署與法務部調查局，並於船舶抵達高雄時，配合檢調單位釐清事實。

陽明海運指出，所屬船舶於各出入口均裝置高解析度之影像紀錄裝備，可詳實記錄各港口泊港時相關人員動態，在主動通報時，已將船端CCTV相關紀錄提交檢調單位參考。因本案涉及當事人法律責任釐清，調查中案件不予評論。

陽明海運指出，本案僅有一位船員由檢調留置調查中，其餘船員及船舶均已回復正常營運。

