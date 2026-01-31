「環明輪」驚爆走私大量海洛因！1幹部遭收押 陽明海運發聲明這樣說

陽明海運「環明輪」驚爆走私大量海洛因。（示意圖，本刊資料照）

陽明海運「環明輪」29日到高雄港時，被海關人員查獲船艙內夾帶大量毒品海洛因，經初步了解，是尤姓幹部涉運毒，船上人員為了自保才通報。對此，陽明海運今（31）日發布聲明說，「本案僅有一位船員由檢調留置調查中，其餘船員及船舶均已回復正常營運」。

陽明海運「環明輪」1幹部驚爆走私海洛因！

據《中央社》報導，陽明海運「環明輪」先前進入高雄港時，船上的船員發現幹部疑涉運毒，所以通報了相關單位，結果查獲大量的海洛因，高雄地檢昨天複訊後，聲押尤男獲准，全案仍待深入調查中。

有多人牽涉其中？ 陽明海運發聲明這樣說

對此，陽明海運發出聲明說，所屬環明輪於停泊港口時，該船船員發現並通報本公司船舶安全官，送達船上特定人員收訖之物品疑似為違禁品。為確保船員與船舶海上航行安全，公司第一時間即要求船端相關人員就疑似違禁物品錄影並妥善封存，本公司亦立即主動通報台灣海巡署與法務部調查局，並於船舶抵達高雄時，配合檢調單位釐清事實。

陽明海運表示，本公司所屬船舶於各出入口均裝置高解析度之影像紀錄裝備，可詳實記錄各港口泊港時相關人員動態，在本公司主動通報時，已將船端CCTV相關紀錄提交檢調單位參考。因本案涉及當事人法律責任釐清，調查中案件本公司不予評論。

陽明海運也強調，本案僅有一位船員由檢調留置調查中，其餘船員及船舶均已回復正常營運。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

