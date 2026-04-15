環東、南門市場接連火災 桃市消防局啟動加強安檢計畫

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來來去去的採買人潮，這裡是桃園南門市場，11月因外攤電線走火發生大火，停業2個半月後重建至今，人潮回籠，但回想火災損失和重建過程，攤商們都覺得無奈又痛苦。

南門市場攤商劉小姐回應記者，「任何一鍋、一瓢完全都沒有留下一個，全部都是新買的。現在當然也是會擔心，因為你總是會有個陰影在呀。」

南門市場自治會長鄭秀美說道，「很擔心，尤其像這次慘痛的教訓，所以我們對於消防這一塊非常的注意，很怕再來一次，只要看到火都會怕到。」

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去年除了南門市場火災，8月中壢環東黃昏市場也慘遭祝融，接連2場大火燒出傳統市場長年公安隱患。議員質疑，桃園、南門、東門、新永和、龍潭、平鎮新富及八德大湳6處指標性公營市場未建立完整防火管理制度，列管民營市場也高達19處檢查不合格。

桃園市消防局火災預防科長吳佰餘指出，「19處有消防設備未符合規範，我們分析過這樣一個狀況，發現最主要的因素是因為管理主體不明確，以及修繕成本過高導致攤商不願意配合。」

桃園南門市場目前電力、消防設備委託廠商進行修繕中；中壢環中東路市場現地已整地拆除。消防局表示，已針對轄內62處零售市場啟動加強安全檢查專案計畫，19處消防設備不合格民營市場也配合經發局，協助市場成立自治管理組織，進行專案輔導；另外針對公有市場也加強管制，全面落實防火管理。

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