環檢警破獲環保犯罪案再揪出棄置有害玻璃等犯罪產業鏈

環境部環境管理署中區環境管理中心、臺灣臺中地檢署及法務部調查局臺中市調查處與內政部警政署保七總隊第三大隊中區中隊組成之專案小組，繼先前破獲棄置酸洗液集團案後，專案小組日前再破獲該遭棄置廢酸洗液場址，另遭棄置廢玻璃、非有害廢集塵灰及廢塑膠混合物之環保犯罪惡行，經臺中地檢署偵結追加起訴涉案三家公司與五名行為人，另涉案十五家產源事業及十六名行為人，因犯後坦承犯行，並將現場棄置約一千一百公噸之廢棄物清除完畢，給予緩起訴處分，並宣告將依法沒收犯罪所得。

專案小組針對之前遭棄置廢酸洗液之苗栗縣苑裡鎮順天段場址所堆置之廢玻璃廢棄物持續追查，經中區環管中心進行資料勾稽及比對該區域車行軌跡，鎖定某領有合法廢棄物清除許可之協○公司車輛，非法清運該等廢棄物至苑裡鎮順天段場址棄置，再溯源查獲位於臺中市及彰化縣二家應回收廢棄物處理業者，將其拆解 CRT（映像管）顯示器所產出錐管玻璃及面板玻璃等含鉛有害事業廢棄物，僅經物理性搓磨後，卻誆稱為碎玻璃或陶瓷原料「產品」，規避廢棄物申報與環保機關管理，並合謀製造出虛偽不實產品買賣發票單據，實際卻是付費委託協○公司載運棄置。該等廢玻璃經由中區環管中心採驗毒性特性溶出程序（TCLP），廢玻璃中重金屬鉛濃度已超過有害事業廢棄物認定標準逾八十四倍，嚴重污染環境。經臺中地檢署一一四年九月十一日偵查終結，依犯《廢棄物清理法》第四十六條任意棄置與非法處理有害事業廢棄物，及第四十八條不實申報之刑責規定，將涉案三家公司及五名行為人提起公訴，協○公司犯罪不法所得新臺幣五七六萬餘元，宣告將依法沒收。

苗栗縣苑裡鎮順天段場址，另遭棄置之非有害廢集塵灰及廢塑膠混合物，專案小組溯源查獲十六家事業將製程產出之廢棄物，透過未領有合法廢棄物清除處理許可文件之廢棄物清除仲介，將該等事業廢棄物載運至順天段場址，在該處與有害廢酸洗液混拌處理或隨意棄置，除該非法清除仲介已遭起訴外，餘上開涉案十五家產源事業及十六名行為人，臺中地檢署檢察官考量犯後坦承犯行，且已依環保機關要求，將現場棄置約一千一百公噸之廢棄物清理完畢，於一一四年十月卅日予以緩起訴一年，並命各應向公庫支付一萬至六萬元不等金額。

專案小組自一一一年十月起執行棄置廢酸洗液環保犯罪查緝，先查獲廢酸液棄置於臺中市清水區農地，再依線索陸續查出遭廢酸洗液染紅之苗栗縣三灣鄉中港溪河段棄置點及苗栗縣苑裡鎮、臺中市大里區及桃園縣新屋區等四處棄置點，其中苗栗縣苑裡鎮棄置點，不法業者收受北部某廢酸洗液再利用機構之未經處理廢酸洗液，再與其他如廢塑膠混合物、非有害廢集塵灰及廢玻璃等廢棄物混拌成不合格且無用途之水泥塊後，非法棄置造成苗栗縣苑裡鎮順天段土地遭鉻、銅及鉛等重金屬污染。全案前後共起訴四十五人（含法人），扣押犯罪所得近二億元，裁處行政不法利得三三七五萬元。

環境管理署呼籲，未依規定處理廢棄物或任意棄置污染環境，一經查獲，最高可處五年以下有期徒刑得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金，並應依《廢棄物清理法》及《土壤及地下水污染整治法》負起廢棄物清理及土壤污染整治等環境復原責任。環境管理署強調，環保機關將持續秉持「環境正義、使命必達」的核心信念，深化跨部會跨機關聯防協作機制，靈活運用大數據分析及智能科技稽查工具，提升執法強度與精準度，持續打擊環保犯罪，守護永續家園。