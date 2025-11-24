環檢警破獲環保犯罪案 再揪出犯罪產業鏈

環境部環境管理署中區環境管理中心、臺灣臺中地檢署及法務部調查局臺中市調查處與內政部警政署保七總隊第三大隊中區中隊組成之專案小組，繼先前破獲棄置酸洗液集團案後，專案小組日前再破獲該遭棄置廢酸洗液場址，另遭棄置廢玻璃、非有害廢集塵灰及廢塑膠混合物之環保犯罪惡行，經臺中地檢署偵結追加起訴涉案三家公司與五名行為人，另涉案十五家產源事業及十六名行為人，因犯後坦承犯行，並將現場棄置約一千一百公噸之廢棄物清除完畢，給予緩起訴處分，並宣告將依法沒收犯罪所得。

環境管理署表示，未依規定處理廢棄物或任意棄置污染環境，一經查獲，最高可處五年以下有期徒刑得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金，並應依《廢棄物清理法》及《土壤及地下水污染整治法》負起廢棄物清理及土壤污染整治等環境復原責任。