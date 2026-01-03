環檢警科技執法 瓦解跨縣市非法棄置廢棄物犯罪集團
環境部環境管理署中區環境管理中心透過智慧勾稽與科技監控，偕同遭棄置廢棄物所在地之縣市環保局、經濟部水利署河川分署，及臺灣臺中地檢署及其指揮之保安警察第七總隊第三大隊中區中隊及臺中市警察局刑警大隊等機關，破獲跨南投、彰化、雲林及嘉義縣之非法棄置廢棄物集團。該集團將廢棄物傾倒於河川地，嚴重破壞國土環境，經臺中地檢署指揮發動數波搜索，查緝廿二人到案，成功瓦解該不法犯罪集團。
本案源於嘉義縣水上鄉赤蘭溪河川地遭棄置廢棄物，跡證顯示來源為臺中市某營建工地，遂報請臺中地檢署由黃芝瑋檢察官組成專案小組偵辦。環管署中區環管中心運用環保系統勾稽，鎖定臺中市一處由乙級廢棄物清除機構非法設置的轉運站，違法貯存營建廢棄物後，再交由不法車隊轉運棄置。專案小組先於一一四年五月十五日查緝該轉運站，斷絕其廢棄物集散據點，再經持續追查，鎖定不法車隊利用夜間將廢棄物載運至南投濁水溪河床棄置，經掌握動態後，於同年九月二日深夜發動突襲，當場人贓俱獲逮捕正在非法棄置廢棄物之犯嫌。
本案展現中央、地方及跨機關聯防量能，透過臺中地檢署檢環警聯合查緝平臺，動員數百人次，搜索廿三處所，查緝廿二人到案，查扣拖車、曳引車及挖土機等犯罪工具，並聲押六人獲准。該集團棄置廢棄物足跡除嘉義縣赤蘭溪及南投縣濁水溪外，尚包括彰化縣烏溪、貓羅溪及雲林縣新虎尾溪等地。目前就已開挖之赤蘭溪及濁水溪河床等河川地，初估遭非法傾倒面積逾五一六六平方公尺、體積超過一萬六二○四立方公尺，環境復原費用至少新臺幣七二九一萬元，專案小組將持續釐清損害範圍，並追償犯罪所得及命環境復原。
