環檢警聯手查獲78處濫倒廢土

環保局會同檢警單位進行現場開挖作業，實地查證非法回填廢棄物情形。 （環保局提供）

記者林怡孜∕台南報導

台南市政府展現守護國土與環境的堅定決心，攜手台南地檢署、環境部環境管理署南區中心、市警局刑警大隊及環保局，組成「環檢警結盟」，持續強化非法回填廢棄物查緝行動。自一一三年至一一四年間，鎖定魚塭、荒地及光電案場等高風險場域，在七股、善化、安南、關廟、左鎮及南區等地展開密集搜索與開挖，共計執行十九處、三十次行動，成功查獲多起非法填埋營建混合物案件，相關案件已由地檢署偵結並且依法究辦。

環保局指出，此波聯合稽查行動共動員約三百五十人次、各式機具二十餘輛次，實地搜索光電案場、魚塭與荒地等七十八處所，查獲非法回填物包含廢水泥、磚塊、瀝青刨除料、鋼筋、木材、電線、電路板等多項營建事業廢棄物，對環境及國土安全造成嚴重威脅。

環保局長許仁澤表示，行為人未經許可提供土地供回填、堆置廢棄物，或未依法取得廢棄物清除、處理文件即從事相關行為，已明確違反《廢棄物清理法》第四十六條第三款及第四款規定，依法可處一年以上、五年以下有期徒刑，並得併科最高一千五百萬元以下罰金。

針對已查獲的非法填埋廢棄物，環保局將責令清理義務人提出清理計畫書，依程序辦理後續清理作業。