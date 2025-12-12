環泥停止向台泥採購原料 拓展東南亞進口及產品線
（中央社記者何秀玲台北12日電）環泥營運長侯智元表示，考量供應、品質與成本等原因，環泥今年11月起水泥原料已不再向台泥採購，轉向印尼、日本及東南亞其他水泥廠進口原料；另外今年也擴增產品線，明年將持續投入工廠改造以調整體質，續拚營運成長。
侯智元今天出席台北國際建築建材暨產品展。他表示，環泥台中水泥與南部水泥廠一年需求量約100萬噸，過去主要由台泥供應，不過考量供應穩定性、品質和成本等，今年11月起決定調整採購來源；目前環泥高雄以印尼國際水泥大廠熟料為主要進口來源，台中廠則以日本與越南進口水泥為主，經檢驗後的品質與成本都具優勢，且可穩定供應。
產品線布局方面，他表示，環球水泥建材事業部門擴充防火建材產品線，代理日本NICHIHA外裝板，用於建築外牆；近期又與日本吉野建材集團合作引進銷售日本製礦纖板新品，價格也能比一般產品好。
談到明年展望，侯智元表示，環泥近5年目標是加強內部體質調整，並推動工廠改造，目前高雄阿蓮水泥廠進行設備更新中，預計明年底完成改造。另新增的台南麻豆混凝土場已試營運，嘉義混凝土場預期2026年年中加入營運。
另外，環泥電子事業部專注於壓力感測元件材料製程技術供應，今年授權子公司利永環球科技以1600萬美元（約新台幣4.89億元）收購全球壓力感測品牌Tekscan Holdco, Inc.100%股權，11月已交割並進行跨國整合，將接洽人形機器人的應用。
侯智元說，明年上半年會將台灣生產研發業務與Tekscan做整合，至於是否能賺錢，明年上半年會比較明朗。（編輯：楊凱翔）1141212
