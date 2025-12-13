環泥改進口原料 台泥示警碳費制度有漏洞
[NOWnews今日新聞] 環泥昨（12）表態考量成本等因素，上月起不再用台泥採購水泥原料，改為印尼、越南、日本等其他水泥廠進口。台泥回應，對環泥選擇不再支持「碳有價」的普世價值，轉而擁抱高碳排的進口水泥，深感遺憾。同時台泥向政府喊話，台灣碳費制度不公，傷害減碳的本土業者，恐釀淨零轉型路徑上最大的挫敗。
我國近年力推淨零，環境部也將在明年開始徵收碳費，並以今年溫室氣體排放量計算。碳費還沒開始繳納，卻已經出現業者採購策略改變。台泥表示，環泥轉向進口一事，不僅是單一企業的選擇；若政府不及早實施台版CBAM（碳邊境調整機制），堵住進口高碳排水泥傾銷與規避碳稅的雙重漏洞，未來將會有更多本土業者放棄本地製造與減碳，轉型為純粹的進口商以規避碳費。
「這將是台灣淨零轉型路徑上最大的挫敗」，台泥表示，，這起事件凸顯台灣政策存在嚴重漏洞：當國內生產水泥須負擔碳費，進口水泥卻享「零碳成本」時，形同懲罰致力減碳的本土業者；也將迫使國內製造商為求生存，最終放棄製造，轉型為規避碳費的「進口業者」。
台泥提供認同減碳的業者，優惠於一般市場行情的價格供應熟料及水泥，原本也包括環泥，但近期得知環泥擬擴大使用高碳排的進口水泥。此舉已改變雙方原有的合作初衷，經多次溝通仍未果，因此合作前提不復存在，便無法依循過去的價格結構，改以「一般市場經銷價格」持續供貨予環泥，很遺憾環泥最後仍選擇全面使用高碳排的進口熟料與水泥。
台泥引用數據示警，2025年台灣進口熟料與水泥合計將超過370萬噸，台灣對進口水泥的依賴程度已「傲視亞洲」，粗估今年進入台灣的進口水泥與熟料也幫台灣多增加了至少20萬噸碳排。
針對環泥強調進口來源包含日本及東南亞國家，台泥揭露市場數據指出，日本水泥出口至台灣的平均傾銷差率高達驚人的106.09%。以2024年下半年至2025年上半年為例，日本水泥出口至我國的平均出廠價每公噸僅約新台幣1,400元，遠低於其在日本國內正常售價每公噸新台幣3,800元，價格低了逾一倍。 進口水泥實質上是鄰國以低於其本國成本傾銷到台灣的過剩產能。
