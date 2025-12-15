環泥改進口東南亞水泥 環境部：籲水泥業符合低碳循環

進口高碳排水泥的傾銷問題浮上檯面，由於環球水泥不再採購本土的台泥水泥，轉向東南亞的水泥廠進口原料，引發討論。

環境部長彭啓明表示，台版的碳邊境調整機制明年啟動，列管的水泥產品有6項，希望水泥業能夠符合低碳與循環精神。

環境部長彭啓明說，「東南亞他的一個水泥碳的量的申報，查驗證的機制，目前我們來看，他非常的簡略，他的查驗證的機構是不是可以再更確實去確認一點點，至少要跟我們台灣同樣的一個合規。」

由於台灣的碳費制度已經上路，明年被徵收對象就需繳費，傳產業者擔心會提高成本，無法與國外競爭，環境部因此規劃台版的碳邊境調整機制，希望比照歐盟保護業者。專家分析，這個善意，因為碳費，導致土本水泥調漲，成本考量下，反而成為業者採購水泥轉向的理由，可是來自越南、印尼等地的水泥查驗機制簡略，還包含海運的碳排放，讓碳足跡大大提高。

智璞產業趨勢研究所綠能中心主任余適伯指出，「由於我們對於東南亞那邊的碳足跡的部分的稽核沒辦法了解這邊深，所以說這當中的確會出現層層的落差，就人家跟我們報的，這當中是不是真的，這其實也是另外一個問題。」

台灣蠻野心足生態協會常務理事陳憲政認為，「跟他相較，還是高污染的產業，如果假設因為今天碳有價這個觀念，導致某些產業的成本上升，若本身他已經是高碳排的產業，那是不是還有要去維護，那個就是另外一個議題。」

對此，彭啓明表示，台灣在碳足跡驗證上非常嚴謹，所以會對於進口水泥提出同樣的要求；而台灣的低碳水泥，已經有一部分納入再生資源與循環的利用，可引導政府機關，優先採購這類產品，為企業提供穩定市場需求。

環團則認為，不管是進口水泥，或是使用台灣的低碳水泥，水泥業都是高污染的產業，有必要進行產業轉型或提升的的通盤檢討。