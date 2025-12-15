環泥棄台泥改進口百萬噸！彭啓明憂「高碳足跡、查驗簡略」 要求查驗標準與台一致

對於東南亞進口水泥，環境部部長彭啓明要求氣候署查驗進口水泥的認證／查驗證機構，確保申報至少符合台灣規範。（攝影／徐岳峰）

環球水泥（環泥）日前指出，已自今年11月起停止向台灣水泥（台泥）採購，並規劃明年起每年所需約100萬噸水泥及熟料，改由日本、印尼、越南等國進口，引發「海運排放納入後碳足跡是否偏高」以及「進口來源國碳足跡申報與查驗是否可信」等爭議。

環境部長彭啓明今（15）日受訪回應指出，進口水泥因包含海運排放，整體碳足跡可能更高；加上部分進口國的申報與查驗機制相對簡略，環境部將要求進口水泥的碳足跡與碳排放量查驗必須更嚴謹，至少要符合台灣規範，並盼業者減少對國外水泥的依賴。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部部長、衛生福利部、經濟部、農業部、交通部、國防部及內政部國土管理署就「全台垃圾山危機與事業廢棄物去化」專題報告，並備質詢。

東南亞水泥排碳較高，環境部要查核驗證機構：與台標準一致

彭啓明於立院受訪指出，進口水泥的碳足跡計算需納入海運等運輸排放，碳足跡「可能較大」；另外，問題不只在排放本身，更在於東南亞進口來源國的碳足跡申報與查驗制度非常簡略。

對此，他表示將要求業者提出更嚴謹的碳足跡查驗資料，並請氣候變遷署去檢視、查核進口水泥所使用的認證或查驗證機構，確保標準至少與台灣一致。

彭啓明表示，台灣的低碳水泥本身都有再生粒料，甚至部分再生力料含量已經超過20％，會鼓勵國內水泥業者回應低碳、再生、循環、環保的精神，減少從國外進口水泥。

水泥做為高碳排產業，被環境部列為減碳與轉型的重要列管對象。彭啓明強調，台灣過去在碳足跡驗證方面非常嚴謹，將對進口水泥會提出同樣的要求。

環泥停買台泥改進口，供應穩定與碳成本落差成焦點

環泥營運長侯智元12日對外說明，公司考量供應、品質與成本等因素，今年11月起水泥原料已不再向台泥採購，轉向印尼、日本及東南亞其他水泥廠進口；並規劃明年起所需水泥及熟料全數改為海外進口，規模約每年100萬噸。

環泥所需水泥及上游熟料原先是向台泥採購，但環泥指出，近年台泥的水泥供應量能不穩定、價格偏高，導致環泥下游供貨受影響，因此須適度由海外進口水泥及熟料。

侯智元指出，環泥與台泥在協商談判過程中，拒絕台泥的「不再自海外進口水泥」承諾，因此雙方已自今年11月起全面停止供貨合作關係。

台泥則以「碳有價」與制度公平角度回應，認為國內生產須負擔碳費等成本，但進口水泥若未能反映相應碳成本，恐形成「零碳成本」落差，進而抑制本土業者低碳轉型投資誘因，對於環泥選擇不再支持「碳有價」價值，轉而進口高碳排水泥，深感遺憾。

目前台灣正推進「台版CBAM」規劃。環境部資料顯示，首波將聚焦水泥與鋼鐵產品的碳排放量試申報，預計2026年上半年完備法規後啟動。並比照歐盟CBAM先行列管水泥六項產品，包括水泥熟料、白色卜特蘭水泥、其他卜特蘭水泥、鋁質水泥、其他水硬性水泥、以及經鍛燒高嶺土／其他高嶺土質黏土等。

在此脈絡下，進口水泥碳足跡查驗「至少與台灣同規」的要求，某種程度可視為與台版CBAM接軌前的制度鋪墊，先把資料品質與查驗可信度補起來，降低未來試申報階段的爭議與落差。

(原始連結)





