環泥法說》環泥吃台積電廠辦工程 2026營運可望優於今年

環球水泥（下稱環泥）今年受到整體營建市場趨緩與缺工持續惡化的影響，本業看似承受不小壓力，但在最新法說會上，營運長侯智元卻給出樂觀看法。他認為，靠著台積電遍布全台的廠辦工程支撐，環泥今年營運已比同業更穩，而 2026年甚至有機會優於今年，成為公司跨入下一個階段的轉折年。

根據資料，環泥第三季混凝土銷售量雖較去年減少4％，但營收仍逆勢成長 2％，毛利結構也同步改善。最重要的關鍵來自台積電在新竹、台中、台南、高雄與屏東等五大據點的建廠需求，這些大型科技廠工程，加上高鐵特區、捷運工程、公營事業標案，推升環泥混凝土事業線累積的「待提量」達到202萬立方米，是近年罕見的高水位。

麻豆試產、嘉義明年加入 環泥南部戰線一次補齊

為了應付大量來自南部的工程需求，環泥近年也加緊補強區域供應能力，麻豆廠目前已經投入產線，嘉義廠則預計在明年上半年加入營運，這兩座場站的加入，將使環泥在台南、高雄、屏東形成完整供應帶，避免因運距造成品質與成本損耗。

侯智元指出，混凝土運送越靠近案場，品質越能保持穩定，也能讓公司在大型工地競爭中掌握更有利位置。「這不只是產能問題，是供應鏈的完整度問題。」他說，新據點投入後，環泥在中南部的市場布局將更具競爭力。

水泥端結構性變化：全面改採進口熟料

除了混凝土端的擴張，水泥端也正迎來結構調整，因國內熟料供應端發生重大變動，環泥明年起將全面改採進口熟料與水泥，儘管外界普遍擔心品質是否不如本地供應，但侯智元強調，印尼、日本、越南等地的熟料品質已經過嚴格檢測，部分強度表現甚至更佳。

他指出，這項轉變不只是迫不得已的調整，反而有機會讓混凝土品質更穩定，也能讓公司避開單一來源供料的不確定性。

2026是全面開花的一年

展望後市，環泥將2026年定位為「成長關鍵年」，主要原因是南部混凝土供應帶全面成形、水泥成本結構獲得改善、建材產品組合更完整、電子事業同步放量。侯智元表示：「就算大環境不好，我們明年還是會持續成長。2026年一定比今年好。」