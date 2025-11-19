環泥法說》環泥變身科技股 收購Tekscan搶占AI機器人市場

近期環泥正式收購美國壓力量測領導品牌Tekscan，營運長侯智元表示：「這會是我們下一個十年的新引擎。」

Tekscan技術具指標性 薄膜觸覺與壓力量測應用廣泛

Tekscan成立於1987年，總部位於美國波士頓，是薄膜觸覺壓力量測系統的專業廠商，與一般金屬感測器不同，Tekscan的產品可彎曲、厚度極薄，能量測複雜表面壓力分布，並提供高解析度的感測資料，其感測片與量測系統被廣泛使用於工業自動化設備、醫療臨床量測、生物力學研究、牙科咬合分析與汽車座椅壓力偵測等領域，具備多元且穩定的應用市場。

侯智元說：「Tekscan在壓力分布量測領域具有既有品牌與技術基礎，這點對我們是有價值的。」

利永通路整合Tekscan 強化電子事業群產品線

而這次收購Tekscan的關鍵角色，是環泥旗下的利永環球科技，該公司長期從事壓力感測產品代理與銷售，累積一定的工業客戶基礎，隨著併購完成後，利永將直接銷售Tekscan產品，並協助其感測模組導入亞太製造業、智慧機械與生醫研究單位。

侯智元指出，這項整合可讓電子事業群的產品線更完整，有助於提高市場能見度與接觸更多高階應用客戶，「我們會在利永既有通路基礎上，引入Tekscan的產品與量測系統，以擴大電子事業的服務範圍。」

觸覺感測與量測需求增加 AI機器人與醫療領域具長期性

近年AI應用加速自動化設備、協作機器人與醫療設備的量測需求，使壓力分布與觸覺感測技術的重要性大幅提高，Tekscan在工業夾爪觸覺整合、醫療壓力偵測與汽車座椅量測等領域已有深耕多年經驗，具備長期市場需求支撐。

而環泥透過併購Tekscan，可直接切入該公司既有的北美醫療單位、運動科學研究機構與車廠測試供應鏈，有助於提升海外營收貢獻。侯智元表示：「Tekscan的客戶群涵蓋研究機構、醫療院所與工業設備製造商，我們希望協助其產品在亞太市場放大。」

補足電子事業技術能量 與本業形成差異化布局

對環泥而言，Tekscan的加入強化了電子事業群的技術含量，使其不再侷限於一般感測器代理，而能提供從資料量測、分析到模組整合的完整方案。

侯智元說明，水泥、混凝土與石膏板等本業持續提供穩定營運基礎，電子事業群則具有外部市場擴張的潛力，兩者可形成不同週期的事業組合，並透露，2026年將是Tekscan與利永整合的重要一年，包括研發協作、產品在地化支援、客戶導入與售後服務模式的建立等，都會在明年陸續推動，環泥將以醫療量測、工業自動化與汽車量測三大領域為拓展重點。