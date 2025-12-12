環泥：停止向台泥採購水泥 明年起全數改為海外進口

進口水泥紛爭再度擴大，台泥（1101）日前表示，水泥公會已就日本、印尼進口水泥提出新傾銷調查申請後，南部水泥大廠環泥昨（12）日正面回應，台泥近年供貨不穩、水泥價格居高不下，環泥已自今年11月起全面停止向台泥採購。明年起，環泥每年所需100萬噸水泥及熟料全數改由日本、印尼、越南等國家進口。

對此台泥表示，環泥選擇不再支持「碳有價」的普世價值，轉而擁抱高碳排的進口水泥，台泥深感遺憾。公司兩年前即提早推出低碳產品開發新市場，所以業績並不會受到影響。這起事件凸顯台灣政策存在嚴重漏洞：國內生產水泥須負擔碳費，進口水泥卻享「零碳成本」，形同懲罰致力減碳的本土業者；也將迫使國內製造商為求生存，最終放棄製造，轉型為規避碳費的「進口業者」。

環泥營運長侯智元昨日出席台北國際建築建材暨產品展，針對水泥公會將對進口印尼、日本水泥及熟料提出新傾銷調查申請時，侯智元表示，環泥尊重公會的申請動作，但是公司全面自海外進口水泥的態度不會改變。

侯智元表示，環泥所需水泥及上游熟料原本是向台泥採購，近年來台泥的水泥供應量能並不穩定，價格也偏高，造成環泥下游供貨受到影響，因此必須適度由海外進口水泥及熟料。

侯智元指出，環泥與台泥在協商談判過程中，拒絕台泥的「不再自海外進口水泥」承諾，因此雙方已自今年11月起全面停止供貨合作關係。

侯智元表示，明年起，環泥每年所需100萬噸水泥及熟料，高雄阿蓮廠將以設在印尼的國際大廠供應的熟料為主要進口來源，台中水泥儲庫則以日本與越南進口水泥為主，這些產品經檢驗後的品質與成本都具優勢，且可穩定供應。

侯智元強調， 近年來政府對產業提出碳費徵收政策，環泥支持水泥同業提出「碳費緩徵」的喊話，且政府的礦業政策長期以來對水泥業相當不友善，環泥為了捍衛股東權益，必須自海外進口水泥以維持公司競爭力。

