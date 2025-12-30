環狀線列車有警訊改手動行駛 150人被請下車

（中央社記者王鴻國新北30日電）環狀線列車今天上午近9時行駛在板橋站往新埔民生站區間，因列車出現警訊而停駛，新北捷迅速改採手動駕駛並在新埔民生站請乘客下車轉乘下一班列車，故障列車已進場檢修。

新北捷運公司以訊息說明，環狀線列車於8時57分行經板橋站往新埔民生站區間，突然出現警訊而停駛，行控中心立即依標準作業程序（SOP）啟動應變。

新北捷說，即時安排新埔民生站的站長下軌，沿俗稱「貓道」的維修便道上列車並改採手動駕駛，列車抵達新埔民生站請乘客約150人下車，轉乘下一班列車。

新北捷表示，經迅速應變後即恢復正常營運，營運受影響時間僅約9分鐘，故障列車已移離正線，故障原因將回送機廠詳細檢修。（編輯：張銘坤）1141230