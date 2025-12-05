環狀線地下道停擺！ 新北捷運局控惡意停工.包商喊冤

新北市 / 綜合報導

新北 捷運 環狀線板橋新埔民生站前的地下道，原訂113年就能完工，進度卻一再延宕。今（5）日民進黨新北市議員石一佑再踢爆，包商其實早已「落跑」，新北市政府反應卻慢半拍；對此，新北捷運工程局回應，因為施工廠商惡意停工，雙方已經終止契約；但是廠商也跳出來喊冤表示，設計公司提供的圖紙有問題，新北市府又不願意修正，在每次動工都漏水的情況之下，才會因此停工。

汽機車堵成一團發出刺耳喇叭聲，這裡是，新北環狀線新埔民生站人行地下道的工程現場，從109年開始動工至今5年卻遲遲未完工，今年6月更爆發滲水，地層下陷等問題甚至周邊鄰損，加上車道因為施工縮減，周邊交通混亂也讓民眾好無奈，民眾說：「這邊住戶都會影響，這邊交通不方便，走路行人都不好走。」、「那邊(巷子)轉出來滿危險的，原本想要在那邊租車位，但就是想說，這邊轉出來滿危險的，就沒有在那邊租。」

而如今民進黨市議員再踢爆，承包廠商其實早已落跑，新北市議員(民)石一佑說：「現在什麼時候要完工，沒有辦法完工，為什麼呢，包商不見了，就是今年8月底開始陸續地停工，然後我們新北市政府，反應慢半拍還是監督不周，他們一直到今年的11月，市府才做出反應。」

秀出圖卡議員石一佑指出，民國108年完成3.98億的招標工程，原定113年就能完成，期間工程單位陸續提出三次預算追加，總預算高達6.49億，完工日卻一再延後，甚至現場監工主任及技師 分別在今年9月10月離職，工程因此完全停擺，石一佑更指控捷運局竟然一直到11月才發現問題。

新北市捷運工程局副發言人陳儀蓉說：「施工廠商惡意地停工，從今年的10月24日開始，無故不進場施工，因此從12月4日開始終止契約。」但負責施作工程的廠商也跳出來喊冤，他們只是照著設計公司給的圖紙施作，然而卻發現設計存在嚴重問題，要求變更施工計畫卻被市府拒絕，由於繼續動工可能會有工安疑慮，才因此宣布停工，雙方持續各說各話，但周邊居民只盼工程問題能夠早日解決，還給用路人安心的行車空間。

