環狀線徐匯到內科 蔣萬安：30分縮短為11分

▲台北捷運6線齊發，蔣萬安赴北環段Y27視導。（圖：北市捷運局提供）

為落實「永續共融、希望首都」的城市願景，以及實現二○五○淨零碳排目標，台北市捷運局昨（二十三）日表示，致力推動「捷運6線齊發2.0」，採用智慧鐵道及創新工法，打造出友善便捷且全國唯一的環形路網，同時將廉政風險控管貫徹於工程建設。此外，徐匯中學到內科園區，將由三十分鐘縮短為十一分鐘。

蔣萬安昨（二十三）日表示，環狀線是首都路網重要骨幹，將翻轉傳統「輻射式進城」交通模式，未來將以「環型＋多點轉乘」提升雙北整體運輸效率，持續帶動城市永續發展。另外，東環段建設能夠紓解內湖地區長期交通瓶頸，提升台北整體交通韌性，可說是邁向永續城市重要里程碑。

蔣萬安致詞強調，今年環狀線北環段南環段全數動工，萬大線電聯車也陸續抵台正在進行動態測試，還有史上最難的信義東延段展開電聯車測試，已進入最後衝刺階段。另外，東環段北段對內湖科學園區尤其關鍵，完工後，內科通勤時間將大幅縮短，從徐匯中學到內科園區，將由原本約三十分鐘縮短為十一分鐘。

蔣萬安進一步指出，大坪林到內科園區，也可從三十九分鐘縮短到十二分鐘。這些關鍵站點全部到位後，就像打通台北市交通的任督二脈，不僅有效分散市中心轉乘壓力、改善內科長期交通問題，也能讓雙北之間的通勤更快速、更有效率。

北市捷運局說明，北環段全長約十四‧九三公里，設置十二座地下車站與一座地下機廠，串聯新北產業園區、大直、士林等地。東環段北段全長六‧五四公里，規劃六座地下車站及一座東機廠，未來將銜接環狀線北環段，提供內湖科學園區更便捷的交通選擇。