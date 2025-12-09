環狀線新埔民生地下道包商「落跑」 侯友宜：已終止契約

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府2020年新建捷運環狀線新埔民生站地下道，工程延宕至今5年未完工，影響周邊交通與商業活動，且疑似造成鄰損，市議員石一佑日前揭露施工廠商「落跑」，質疑市府未盡監督之責。對此，新北市長侯友宜今天表示，廠商惡意停工，已終止契約，損鄰部分將代替廠商負起責任。

侯友宜今天出席新北市治安會報，媒體關切新埔民生地下道後續處置情形。

侯友宜表示，民生地下道在施工過程當中，因廠商惡意停工，市府已經終止契約，同時退縮圍籬，包括損鄰的部分，市府會代廠商來負起責任，一切按照契約規定來走。

捷運工程局指出，地下道施工廠商萬德營造公司今年10月24日開始無故不進場施工，新北捷運局3次通知廠商應於期限內進場施工，但皆無人進場，導致工程進度嚴重落後34%，12月4日已與廠商終止契約，並扣留7400多萬元作為支付損害差額。此外，為保障市民權益，捷運局會代替施工廠商負起損鄰修復的責任。

