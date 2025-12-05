社會中心／洪巧璇、吳培嘉 新北報導

新北市工程出包！環狀線新埔民生站周圍人車多，當初考量行人安全，決定興建地下道，沒想到狀況百出，不僅工程延宕5年，影響交通，如今又被議員踢爆，這花費6億元的工程，包商竟然落跑了，留下爛攤子。

車流眾多的新北市中心，板橋區民生路道路縮減，車輛全都擠成一團，因為前方正在施工，周圍圍起三角錐、護欄，但現場卻空空如也，一個工人都沒有，工程延宕多年，當地居民的怒氣值，已經到達最高點。民視記者洪巧璇：「環狀線新埔民生站的地下道工程，延宕多時施工至今已經5年了，都還沒有完工不只會發生滲水，還大大影響交通，讓當地居民不堪其擾。」當地居民：「就只有一條路我們要怎麼過，車子跟摩托車都擠在同一條比較危險，擺了很多時間，我想說最近怎麼都沒有工人在敲敲打打，就影響到我們，尤其是我們在附近的商家做生意。」

環狀線新埔民生站，人車流量大，考量到行人安全，新北市在2020年，動工興建地下道，沒想到工程進度卡關5年，還曾發生滲水、影響交通，問題百出，如今又被議員踢爆，這個花費六億多元的工程，包商竟然跑了，留下爛攤子。民進黨新北市議員石一佑：「你告訴我有在改進的情況是，包商不見了你都不知道，廠商不見了你都不知道，請問一下市府你在監督什麼擺爛，侯市長你不能因為你的任期到明年為止，你就這樣輕輕鬆鬆。」工程一拖再拖，拖到現在包商落跑，工程沒人繼續施作，也讓議員怒批，新北市府難道都沒有掌握到嗎？









新北捷運局副發言人陳儀蓉：「施工廠商惡意的停工，捷運局已經3次通知施工廠商應該盡速來進場，但施工廠商不予理會，導致工程進度嚴重落後34%。」新北捷運局表示，包商惡意停工，已終止契約，已發包新廠商接手處理，就怕工程問題一日不改善，當地居民以及店家的夢魘，就沒有結束的一天。





環狀線新埔民生地下道「包商落跑」 議員：新北市府監督不當

