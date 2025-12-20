環狀線車廂藏「神秘防身設備」、高鐵座椅可拆！專家：爭取逃生時間
捷運車廂與公共交通系統隱藏著多項防身安全設備，為乘客提供緊急情況下的自我保護選項。新北捷運環狀線、輕軌車廂配備防割防刺的「止戈盾甲包」，北捷、中捷和新北捷運的詢問處下方均設有防暴盾牌，高鐵座椅更可拆下作為防身工具。這些設備主要目的是在危險發生時，協助乘客和保全人員爭取逃離時間，而非與歹徒直接對抗，成為公共安全的最後一道防線。
在新北捷運環狀線車廂內，隱藏著許多乘客可能不知道的安全設備。打開特定櫃門時，蜂鳴器會立即響起，提醒乘客注意。櫃內配備的「止戈盾甲包」即使被美工刀用力劃刮也不會破損，內含止戈手套和鋼板，遇到危險時可作為盾牌使用。這些防穿刺、防割砍、防撞擊的裝備設置在環狀線、淡海及安坑輕軌的第一及第四車廂。
雖然這些設備提供保護，但民眾表示遇到危險時，第一反應仍是逃離現場，因為時間有限，能遠離就應該遠離。專家強調，止戈盾甲包雖能阻擋攻擊，但並非無敵防護，主要用途是自我保護，而非與歹徒對抗。
捷運站詢問處下方也配備有防暴圓盾，北捷、新北捷運和中捷站內都有這樣的裝備。保全人員在緊急情況下可立即取用，中捷站內還額外配備防爆鋼叉及長棍。此外，防刺傘也是重要防身工具，其內層布料難以割破，把柄可拆下變成防身棍，底部能發出強光。
高鐵列車也有安全設計，座椅下方以魔鬼氈固定，可拆除作為防身工具，類似日本部分電車的設計。高鐵和台鐵車站除了鐵路警察外，還有受過訓練的保全人員在車上巡視，乘客遇到緊急情況可向他們求助。還有民眾發現，上海的百貨公司同樣配備防身棍、頭盔等防暴裝備，顯示各地都重視公共場所的安全防護。這些安全設備的共同目的，是在緊急情況發生時成為最後一道防線，幫助人們爭取安全離開的時間。
