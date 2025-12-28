環狀線遇強震停駛 旅客受困崩潰 車廂燈一閃一閃太恐怖

昨台灣東部海域發生規模7.0強震，全台有感，當時許多民眾搭乘捷運環狀線，因列車一度停駛，許多乘客被困在車內逾一小時，事後靠著站務人員引導走軌道下車，才結束這場驚魂，直呼「第一次遇到這種況狀」、「真的太可怕」。

原PO今（28）日凌晨於Threads發文表示，搭乘捷運環狀線時遇上地震，列車立刻停駛，一節車廂陷入昏暗，另一節燈光閃爍不定，讓他直呼「第一次遇到這種狀況」。

此外，另名女網友也分享自身經歷，指出環狀線停駛超過一小時，直到凌晨12點多才得以下車，並沿著軌道步行返回站內，由於通道狹窄，欄杆外就是一樓地面，過程驚險，忍不住直呼「真的太可怕，差點暈倒」。

根據中央氣象署的地震報告指出，昨深夜23時05分發生芮氏規模7.0地震，震央在宜蘭縣政府東方32.3公里，即位於台灣東部海域，地震深度72.8公里，各地最大震度宜蘭、花蓮、桃園、新竹、台中、南投、苗栗、彰化、雲林、台東、嘉義、台南4級；高雄、屏東3級；馬祖、澎湖2級；金門1級。

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，昨深夜的地震規模相當於16顆原子彈能量，成因為菲律賓海板塊自琉球海溝向北隱沒至歐亞大陸板塊深層，屬於深層地震，與今年8月龜山島附近的規模6地震成因相同，但此次地震震源較深，雖未造成更強烈震度，仍須留意後續可能出現的餘震。

