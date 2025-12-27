環狀線驚魂！深夜強震受困高架軌道1小時 乘客「走貓道」撤離：腿軟了

生活中心／程正邦報導

環狀線深夜強震，乘客受困高架軌道1小時，最後走貓道撤離，相當驚險。（圖／翻攝自Threads @catherynxcc）

昨（27）日深夜 23 時 05 分的 7.0 強震，造成雙北地區強烈搖晃，也讓大眾運輸系統面臨嚴峻考驗。新北捷運環狀線因震度達標觸發自動停駛，一列往新埔民生站方向的列車被迫卡在高架軌道上。受困乘客在車廂內苦等一個多小時後，最終在站務人員引導下，徒步走下車外狹窄的「高架軌道（貓道）」進站，驚險過程讓網友直呼：「比地震當下還恐怖！」

為了回家，乘客即使害怕，仍得下車走架軌道「進站」。（圖／翻攝自Threads @catherynxcc）

停駛長達一小時：受困深夜車廂的焦慮

地震發生時，正值環狀線深夜營運時段。一名女網友在社群平台 Threads發文表示，她所搭乘的列車在快抵達「新埔民生站」前因地震緊急煞停。由於強震後必須進行軌道安全檢查與結構確認，列車無法立即復駛，車內乘客被迫在密閉空間中等待。

該名網友表示，從 23:05 地震發生，直到凌晨 12:00 多，才終於獲得下車撤離的指令。在漫長的一個多小時內，乘客不僅要面對餘震的不安，還得在深夜的高架軌道上等待救援，氣氛相當緊繃。

環狀線約5層樓高，從高架軌道看下去，即使沒懼高症也會腿軟。（圖／翻攝自Threads @catherynxcc）

「無路可退」的撤離：挑戰極限的高架貓道

隨後，捷運公務人員抵達現場，引導乘客走出車門，踏上維修用的狹窄高架貓道徒步走回車站。從女網友貼出撤離影片中可見，乘客在微弱燈光下，一字排開走在僅容一人通行的維修步道上。由於環狀線屬於高架路線，與地面有數層樓的高度落差，加上步道兩側視覺開闊，對不少懼高的人來說是極大的心理壓力。

該名女網友餘悸猶存地表示：「怕死！走這個也太可怕了吧！」雖然她沒有懼高症，但走在窄小的步道上，看著右手邊懸空的高架景色，「頭就快暈爆了」。儘管過程驚險萬分，但在工作人員的戒護下，該列車乘客最終全數平安抵達新埔民生站，網友也感慨道：「幸好平安，但真的無路可退了。」

