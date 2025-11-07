環球小姐主辦方斥責墨國代表 多國佳麗離席抗議

環球小姐泰國總監納瓦特說道，「你有發言權，但你必須尊重。」

墨西哥參賽者回應，「你不尊重我這個女性。」

納瓦特說，「不不不，你為何要站起來？警衛！」

環球小姐泰國賽事總監納瓦特（Nawat Itsaragrisil）在數十名參賽佳麗面前，斥責墨西哥小姐法蒂瑪波希（Fatima Bosch），聽從墨西哥總監的話沒有發布宣傳內容，還辱罵她是蠢蛋「dumbhead」。高壓態度引起其餘參賽者不滿，紛紛起身跟隨波希一起離席，納瓦特揚言取消聲援者參賽資格。

納瓦特喊道，「還想繼續比賽的人，就坐下。」

現場大部分參賽者並沒有因為這番威脅而坐下，包括現任環球小姐丹麥的泰維格（Victoria Kjaer Theilvig）都起身離開，表示羞辱選手是極度不尊重的行為。事件快速發酵，墨西哥團隊力挺波許，環球小姐主席羅查（Raul Rocha）也發表聲明譴責納瓦特，考慮採取法律行動，宣布將派遣國際代表團進駐接管。

納瓦特也被迫做出解釋，強調自己說的是傷害「damage」，而非笨蛋「dumbhead」。他為此解釋，「我是說傷害，如果她聽信墨西哥國家總監，會傷害你自己或者環球小姐，我忘記是何者了，但我是說傷害，沒說笨蛋，我理解這個問題，我也很抱歉，我身為人也會感到受傷與氣餒。」

納瓦特事後也在5日的一場迎賓活動中，再次向參賽佳麗道歉，強調這些事情都已經過去了，而本屆環姐選美總決賽，將在21日舉行。

