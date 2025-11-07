環球小姐泰總監辱罵墨國小姐 多位佳麗離席抗議

環球小姐總決賽將在泰國舉行，不過賽前，泰國總監不滿墨西哥佳麗沒有發布宣傳內容，當眾辱罵。（圖／翻攝自IG@fatimaboschfdz）





選美佳麗怎麼會生氣集體抗議離席？環球小姐總決賽將在泰國舉行，不過賽前，泰國總監不滿墨西哥佳麗沒有發布宣傳內容，當眾辱罵，讓現場多位佳麗憤而離場。

全球佳麗台上爭艷，2025環球小姐將在21日於泰國進行決賽，但日前卻引發火爆抗爭。環球小姐泰國總監：「妳聽妳們國家官方的命令，那就是蠢蛋，我並沒有給妳說話的機會，我有發言權，保全。」

在台上不斷開罵的，就是環姐主辦單位泰國總監，他不滿墨西哥小姐沒有發布宣傳泰國的影片，當著全球佳麗面前，點名辱罵墨西哥小姐。環球小姐泰國總監納瓦特：「停下來，站住。」

在場多位佳麗，包括力拚衛冕的現任環球小姐在內，全力挺墨西哥小姐，紛紛憤而離席，這一幕透過直播全都錄，墨西哥小姐博斯面對鏡頭，為自己堅定發聲。墨西哥佳麗博斯：「沒有人能讓我們噤聲，也沒有人能這樣對我。」

環球小姐泰國總監納瓦特：「我也會感到挫折，我就像是被耍著玩一樣。」

泰國總監引發爭議後，一把鼻涕一把淚，但眾人肚子裡的那把火還在燒。環球小姐泰國總監納瓦特：「我尊重妳們所有人，但有時我也想說，我很抱歉發生這種事。」

這起事件迫使環球小姐總部緊急介入，納瓦特在活動中也再度道歉，儘管爭議持續，但環球小姐仍將在21日加冕新一屆冠軍。

