環球小姐現場失控！高層當眾怒斥墨西哥佳麗「笨蛋」 選手一排走人集體聲援

泰國主辦高層納瓦當眾斥責墨西哥佳麗，言語與態度引發選手與觀眾強烈反彈。（圖／翻攝自IG，@fatimaboschfdz、เรื่องเล่าเช้านี้）

原應展現女性光彩的國際選美舞台，卻因一次公開羞辱事件陷入爭議。環球小姐（Miss Universe）比賽日前在泰國曼谷舉行的一場綬帶儀式上，亞洲及大洋洲副主席納瓦·伊察拉基席（Nawat Itsaragrisil）當眾斥責墨西哥代表法蒂瑪·波許（Fatima Bosch），指她未參加當日的贊助商拍攝活動，並在眾多參賽者與直播觀眾面前，強硬要求她「起立說明」。波許當場表達不願被公開羞辱，納瓦隨即奪走麥克風，並據傳怒斥她是「笨蛋」，納瓦更下令保全將她帶離現場。此舉引發會場大亂，多位選手集體起身抗議，畫面透過泰國環球小姐官方臉書直播，隨後在網路瘋傳。

墨西哥代表法蒂瑪·波許當場遭斥，試圖為自己辯護卻被保全請離，引發爭議。（圖／翻攝自เรื่องเล่าเช้านี้）

根據《BBC》與《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，這場風波發生於本週二（11月5日），當時身穿綬帶與晚禮服的參賽者齊聚一堂。未料泰國環球小姐總監納瓦·伊察拉基席在活動中要求波許發佈宣傳內容，並在眾人面前以高分貝指責她未依要求配合。波許試圖回應時，納瓦隨即叫來保全，並怒嗆「誰要繼續比賽就坐下，要走就退出」，激烈對峙過程全程直播，畫面隨即在網路上瘋傳。

儘管遭威脅，現場仍有多位選手起身離席，丹麥籍的現任《環球小姐》維多利亞·蒂爾維格（Victoria Kjaer Theilvig）也毅然起身退場，強調「這是關於女性權益的議題，羞辱選手是極度不尊重的行為」。事後波許向媒體表示，納瓦在言語中稱她為「笨蛋」，「完全不尊重人」。納瓦則否認辱罵，聲稱自己的話語遭誤解，並稱其原意是說「她造成了損害」。

事件持續延燒，墨西哥代表隊也發聲力挺波許，強調「沒有任何女性應在任何舞台上遭受侮辱與羞辱」，並表示涉事人士不代表官方組織立場。對此，《環球小姐組織》（MUO）發表聲明，譴責納瓦「羞辱並威脅一位手無寸鐵的女性」，並宣布將派遣國際代表團進駐，接管賽事安排，並考慮對納瓦採取法律行動。

MUO總裁羅爾·羅查（Raul Rocha）表示：「我們無法接受任何一位女性在我們的平台上被這樣對待，《環球小姐》是為了讓女性發聲，而非讓她們被羞辱。」並宣布將派遣國際團隊接手賽務，並視情況採取法律行動，全面限制納瓦在後續活動中的參與。目前，《環球小姐》賽事仍依計畫進行，主辦單位持續強調活動將秉持多元、尊重與包容的價值。但此次事件已掀起全球對選美文化背後運作與性別權利的再度關注。

環球小姐組織發表聲明，譴責羞辱行為，並派遣國際團隊接管賽務應對危機。（圖／翻攝自X，@TMZ）





