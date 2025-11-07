環球小姐頒獎變鬧劇！副主席飆罵佳麗「笨蛋」 現場失控眾人離席
（記者許皓庭／綜合報導）國際知名選美活動「環球小姐（Miss Universe）」近日在泰國曼谷舉行頒獎典禮，卻因主辦高層在公開場合怒斥選手，引發全球輿論譁然。副主席納瓦．伊察拉基席（Nawat Itsaragrisil）在現場指責墨西哥佳麗法蒂瑪．波許（Fatima Bosch）未遵守活動規定，甚至出言侮辱，場面一度失控，影片在網路上瘋傳。
圖／國際知名選美活動「環球小姐（Miss Universe）」近日在泰國曼谷舉行頒獎典禮，卻因主辦高層在公開場合怒斥選手，引發全球輿論譁然。（翻攝 La Razón de México X）
這起事件發生於當地時間11月4日的綬帶頒獎儀式上。納瓦身為泰國環球小姐總監，當場要求波許起身解釋未參加贊助商拍攝活動的原因。當波許試圖回應時，納瓦卻突然奪走她的麥克風，並怒斥對方是「笨蛋」，接著指示保全將她驅離現場。突發衝突讓典禮陷入混亂，多名選手露出錯愕神情，部分人甚至憤而離席。
丹麥代表維多利亞．蒂爾維格（Victoria Kjaer Theilvig）隨後在媒體前強烈譴責此舉，批評「在國際舞台上羞辱女性是不可接受的」。她指出，選美的核心應是展現自信與尊重，而非權力羞辱。
遭點名的波許事後向媒體表示，她只是因身體不適臨時缺席拍攝活動，並事先知會主辦方，沒想到卻遭到公開羞辱。她說：「我當下感到震驚與羞恥，那不是對待任何女性應有的方式。」
事件曝光後引發各界撻伐。外媒報導指出，典禮全程透過線上直播，相關片段迅速被截取轉傳，引發「#MissUniverseThailand」與「#FatimaBosch」等標籤在社群熱搜。
對此，納瓦事後否認侮辱行為，聲稱自己的話遭誤解，強調原意是提醒選手應遵守活動規範。他表示：「我沒有罵人，只是情緒激動地表達失望。」但外界對他的說法並不買單。
環球小姐組織（MUO）於事件後緊急發布聲明，明確譴責納瓦的不當行為。MUO指出，將派遣國際代表團赴泰接管後續賽務，並評估是否採取法律行動。MUO總裁羅爾．羅查（Raul Rocha）表示：「這是女性展現自信與聲音的平台，不容任何形式的羞辱或歧視。」
目前，泰國當地媒體報導指出，多位參賽代表已私下聯署要求主辦單位公開道歉。部分國家代表團更考慮退出後續活動，要求確保比賽的公正與安全。
這場原本象徵女性力量與國際友誼的選美盛典，如今卻因一場脫序行為蒙上陰影。隨著事件持續發酵，外界關注焦點已從選手光環轉向主辦方的危機處理與制度改革。
