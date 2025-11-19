環球小姐一波三折！2評審請辭 1人驚爆賽事未登場已選出決賽者

本屆環球小姐選美於泰國舉辦，11月19日於曼谷舉行「國家服裝」秀。路透社



今年在泰國舉辦的「環球小姐」選美比賽一波三折，繼泰國主辦方月初痛罵墨西哥小姐是「蠢蛋」（dumbhead）後，2名評審相繼宣布請辭，其中1人更批評主辦方操控賽事。

英國廣播公司（BBC）報導，本屆環球小姐選美將於21日在泰國暖武里登場，黎巴嫩－法國籍的作曲家兼商人哈富什（Omar Harfouch）18日在Instagram拋出震撼彈，宣布請辭環球小姐評審。

數小時後，另一名評審、法國籍足球教練馬克萊萊（Claude Makélélé）也宣布，因「無法預料的個人因素」而請辭。

哈富什不僅辭去評審，更在發文中指控主辦單位，在賽事即將登場的2天前舉行了一場「祕密投票」，自136名參賽佳麗中選出30名決賽人選，而且參與投票者根本不是評審團成員。

他說，這場祕密投票結果只有一個人知道，其他評審一無所知。而且，這個人恰好隸屬於某個參賽國的國家級組織，「這顯然有利益衝突」。

哈富什在社群發文中表示：「我無法站在大眾和電視鏡頭前，假裝同意一場我從未參與的投票結果。一些被淘汰的國家可能正處於戰爭狀態、遭受歧視或位於地緣政治敏感地帶。觀眾會認為這些決定是由評審團做出的，而我無法為一個我沒有參與的過程負責，假裝參與其中是不誠實的。」

哈富什在最新一則社群發文「加碼」宣布，他已諮詢紐約一家頂尖的法律事務所，考慮向美國司法部長辦公室（Office of Attorney General）提出對「環球小姐組織」（Miss Universe Organization）的正式投訴。

馬克萊萊則表示，請辭評審是一項「艱難決定」，他在Instagram發文說：「我非常尊重環球小姐這個職位。它代表著賦權、多元化和卓越，這些都是我整個職業生涯中一直倡導的價值觀。」

今年4月自泰國JKN媒體公司買下部分環球小姐股份的泰國大亨納瓦特（Nawat Itsaragrisil），4日在公開場合上痛罵不配合宣傳的墨西哥小姐「蠢蛋」，一度造成多名佳麗退席抗議。

事後納瓦特聲淚俱下道歉，並辯稱自己當時說的不是dumbhead而是damaged（破壞）。

環球小姐組織18日發表聲明駁斥哈富什的說法，稱「沒有任何外部團體被授權評估參賽佳麗或選出決賽者」。

主辦方也暗示，哈富什指的應是「超越后冠」（ Beyond the Crown）計畫；這是一個這是一項社會影響倡議，獨立於環球小姐賽事運作之外，並擁有一個不同於環姐評審團的評選委員會。環球小姐組織17日已公布「超越后冠」選拔委員會成員。

