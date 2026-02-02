環球屏東福袋最大獎百萬名車 5大獎項送驚喜大禮包

環球屏東店馬年福袋最大獎百萬名車，5大獎項送驚喜大禮包。（環球購物中心屏東店提供）

記者毛莉／屏東報導

Global Mall屏東市「走春攻略」 祭卡有利回饋、福袋三重抽、寒假系列活動，馬吉福袋2月5日線上搶先預購，大年初一開獎抽小家電、遊戲機，最大獎百萬名車。

環球購物中心屏東店看準春節九天連續假期帶動消費熱潮，即日起至2月25日祭《駿馬迎春》新春優惠，力推三大「馬年走春攻略」，消費回饋、人氣福袋到走春娛樂一次滿足，把滿滿福氣與優惠帶回家。

今年力推線上線下多元回饋，會員至指定專門店消費滿額享「最高9%回饋」，因應春節與寒假親友聚餐需求，Global Mall屏東市精選超過10 家餐飲品牌力推獨家優惠組合，並網羅親子娛樂遊戲機與熱門IP商品最低8折起，全方位搶攻走春聚餐與親子商機。

其中，最受矚目的「馬吉福袋」強勢來襲，重磅祭最大獎BMW百萬名車，並集結馬年黃金、精品包等5大豪華獎項，Global Mall屏東市加碼祭獨家大禮包驚喜三重送，有機會將小家電、熱門遊戲機帶回家。2月5日起線上預購抽獎機會再加一，開啟福氣好兆頭。

此外，會員還能暢享多項專屬優惠，即日起至2月28日新入會員消費滿600元即可兌「發財爆富吸水踏墊」，遇水則發好彩頭。另，2月規劃近20場新春嘉年華活動，包含2月7日至2月8日「好運乖乖來」，與大年初一至初三「擲筊奪黃金」慶典，寒假期間還有親子手作、科學實驗等活動，一同歡喜熱鬧慶新年。