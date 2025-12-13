環球影城雲霄飛車奪命！男高速飛出「猛撞頭部、大腿斷裂」

國際中心／張予柔報導



美國佛州環球影城日前傳出一起令人震驚的遊樂設施死亡意外，一名32歲男子與女友入園遊玩，搭乘園區人氣雲霄飛車「星塵賽車手」（Stardust Racers）時，疑似因安全桿未能完全固定，在高速行進過程中身體失衡，多次撞擊設施，最終傷重不治。









薩瓦拉其死因為多處鈍器創傷，性質判定為意外。（圖／翻攝自Ｘ＠jayfonsecapr）

根據NBC與《美聯社》報導，事故發生於今年9月17日，死者為凱文・羅德里奎茲・薩瓦拉（Kevin Rodriguez Zavala）。警方本週公布調查報告，確認其死因為多處鈍器創傷，性質判定為意外。報告提到，薩瓦拉本身患有脊椎疾病，平時需使用輪椅行動，當天仍與女友一同搭乘雲霄飛車。監視器畫面顯示，列車出發初期他看起來狀況正常，但行程結束時已失去意識。

目擊者表示，雲霄飛車停止時，薩瓦拉癱軟在座位上，手臂垂掛車廂外，甚至出現大腿骨斷裂的情形。（圖／翻攝自Universal官網）

事發當下的目擊者剛好是醫師，她回憶，當列車停下後，薩瓦拉癱軟在座位上，手臂垂掛車廂外，甚至出現大腿骨斷裂的情形，傷勢相當嚴重。環球影城的醫護人員也指出，設施停止時，薩瓦拉幾乎從座位滑落，僅被安全桿卡住，臉部與身體多處可見明顯外傷，儘管工作人員第一時間施以急救，仍無法挽回他的生命。

據了解，「星塵賽車手」為雙軌發射式雲霄飛車，最高時速可達100公里，入口處設有警語，提醒患有背頸疾病或近期接受手術者不宜搭乘。（圖／翻攝自Ｘ＠EW）

調查報告也揭露，雖然現場人員操作流程符合規定，未發現明顯人為疏失，但有證詞指出，薩瓦拉的安全桿在固定時曾多次反覆按壓，才成功鎖定。薩瓦拉的女友更難過回憶，雲霄飛車進入第一個高速下坡時，男友整個人向前飛出，多次撞擊頭部，她試圖拉住對方卻做不到。據了解，「星塵賽車手」為雙軌發射式雲霄飛車，最高時速可達100公里，入口處設有警語，提醒患有背頸疾病或近期接受手術者不宜搭乘。截至目前，環球影城方面尚未對外做出進一步回應。







