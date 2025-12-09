環球晶宣布2元免稅股利 全球擴產進度曝光

▲環球晶董事會決議配發2元現金股利。圖為環球晶董事長徐秀蘭。（圖／記者許家禎攝）

矽晶圓大廠環球晶於今（9）日召開董事會，敲定上半年股利政策。公司上半年每股稅後純益達6.56元，董事會決議以資本公積發放每股2元現金股利，總額約9.56億元，由於屬免稅股利，有助提升股東實質領取金額。公司並訂出除息基準日為2026年1月7日，發放日落在1月30日。

環球晶公布11月營收47.12億元，月增9.97%，但仍較去年同期下滑 7.94%；累計前11月營收550.9億元，年減3.58%。

化合物半導體布局上，公司透露GaN產能維持滿載，訂單能見度已延伸至 2026 年，並預計擴產約三成，以搶占下一代高能效電源市場；至於SiC市場雖仍承受價格壓力，但需求回暖訊號已逐步浮現。

在全球產能布局進度上，環球晶指出多項新廠已陸續進入收割期。日本宇都宮12吋磊晶新線產出持續創高，並提前取得15億日圓補助；義大利諾瓦拉FAB300已展開送樣與小量出貨，可望自2026年起貢獻營收。美國德州GWA廠正加速產品認證與放量，而密蘇里州12吋SOI晶圓基地已啟動試產，規劃於2026年量產。

