環球晶布局量子科技 丹麥子公司成果登Nature期刊

（中央社記者張建中新竹13日電）半導體矽晶圓廠環球晶布局量子科技領域，丹麥子公司Topsil投入超高純度區熔法（FZ）矽材料技術，支援次世代量子應用發展。一項採用Topsil本質區熔法矽材料的研究成果，發表於科學期刊「Nature」。

環球晶今天發布新聞稿表示，Topsil投入全球量子生態系多年，與國際科技公司、學術研究機構及新創團隊建立穩固合作關係。

環球晶指出，Topsil提供的超高純度區熔法矽晶圓平台，具備高度穩定性與低缺陷特性，為量子元件不可或缺的材料基礎。

採用Topsil本質區熔法矽材料（Intrinsic FZ Material）的一項研究成果，發表於「Nature」。環球晶表示，研究結果顯示，提供的矽材料應用於超導量子位元時，達成創紀錄的高相干時間表現。相干時間（Coherence Times）是描述物理系統穩定性的時間參數，在量子運算中，是指量子維持某個量子態的時間，被視為衡量量子運算性能的核心指標。

環球晶董事長徐秀蘭說，量子科技的技術潛力正逐步轉化為實際應用與商業機會，相關市場需求亦呈現逐年成長趨勢。環球晶圓將持續結合全球製造布局、材料研發實力與產業夥伴關係，深化在量子等新興技術領域投入，為全球產業發展提供關鍵材料支撐。（編輯：林家嫻）1150113