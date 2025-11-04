環球晶法說／董座徐秀蘭：第四季毛利率優於Q3！明年有望獲歐美政府1億美元補助
矽晶圓大廠—環球晶今日（11/4）召開法說會公布第三季獲利狀況。Q3營業毛利率18.4%，較上季25.8%大減7.4個百分點，同步年減11.6個百分點。環球晶董事長徐秀蘭表示，第四季不會有更多的折舊費用，毛利率應該會優於第三季。她並預估明年上半年有望收到來自歐洲和美國政府的部分補助款，預計2026年能從歐美獲得1億美元資金挹注。
針對毛利率下降問題，環球晶發言人彭欣瑜表示，今年毛利率受到折舊費用增加以及新廠成本的影響，短期內仍面臨壓力。如果將美國、義大利政府補貼計畫納入考量，將抵銷折舊增加的影響，同步支撐毛利率邁向穩定。
法人問到，美國在地化需求是否已轉化為實際訂單？對此，環球晶表示，答案是肯定的。隨著對關稅政策和供應鏈韌性的擔憂日益加劇，美國客戶對本地採購的需求也愈發明顯。目前已收到來自多家客戶的需求，要求加快樣品交付和認證流程，並為其預留額外產能。這說明了本地化趨勢正在轉化為實際行動。展望未來，美國市場可望成為環球晶長期成長的關鍵驅動力，公司將持續加強在當地的供應能力。
另對於第三季是否有任何補貼款進帳？徐秀蘭表示，Q3有來自日本的小額補助款，但數目並不高。預計下一筆大額補助款將會在明年上半年入帳，但目前無法提供具體的月份或季度。
她進一步解釋，美國財政部先進製造業投資稅收抵免（AMIC）申請截止日期是10月底，環球晶已經提交申請，但無法確認何時能收到款項。此外，針對歐洲的補助，也已提交第一筆申請，款項有可能在今年第四季或明年上半年撥入。如果狀況一切良好，明年上半年可以收到來自美國、歐洲的部分補助款，預計2026年有望從歐美政府獲得1億美元資金。
徐秀蘭指出，目前環球晶位於德州的工廠已為2家客戶啟動量產，未來會有更多客戶加入，而密蘇里廠也進入高量產階段。而義大利新廠也將開始為某家客戶量產，但初期產量不大，之後將逐步提升產能。此外，日本廠也已實現大規模量產，產量屢創新高，但由於設備新穎，生產成本仍舊高昂，環球晶正在逐步提升產量。
此外，半導體232條款調查仍在進行中，尚未進入任何決定階段。半導體及相關設備仍免徵關稅，政策朝向強調美國供應鏈安全和本土製造。彭欣瑜指出，鑑於潛在的政策變化，環球晶將繼續密切關注政府公告和行業發展，並已做好應對可能對半導體和原材料徵收關稅的準備。總體而言，預計美國的關稅政策將進一步加速本地化供應和製造替代的趨勢。環球晶憑藉著美國在地化產能，將擁有相當不錯的機會。
至於如何看待記憶體市場前景？該公司則表示，自今年下半年以來，在HBM、DDR5和企業級儲存應用需求成長的推動下，記憶體市場一直在逐步改善。這些狀況都清楚表明，整個產業已經觸底反彈，進入復甦階段。公司也觀察到晶圓出貨量略有成長，這表明終端市場需求正在逐步傳遞到上游供應鏈。
另有法人問到12吋碳化矽（SiC）市場議題。徐秀蘭表示，12吋碳化矽的主要應用是為了提高散熱性，可用於AI或HPC應用。目前有幾種不同的結晶方式，正在開發中。環球晶與幾家工具製造商合作，開發用於12吋碳化矽晶圓的專用刀具，目前環球晶生產矽晶圓所用的工具都無法用於碳化矽，因為它的硬度和透明度都不同。
針對半導體產業前景，徐秀蘭表示，目前幾家市場研調機構皆預期，未來幾年半導體需求將持續顯示成長。她認為從2027年起始，產業可能會出現另一個超級成長周期，包括記憶體和先進製程的晶圓廠，將會不斷擴張，環球晶已看到很多客戶計畫進一步擴大產能，只是目前仍存在來自關稅稅率和匯率波動的不確定性。
更多太報報導
環球晶法說／第三季營收年季雙減！每股盈餘4.12元衰退逾3成
台股刷史高後翻黑急挫！收盤跌218點失守5日線 台積電跌至1505元
環球晶宣布義大利12吋新廠完工 徐秀蘭：強化歐洲在全球「半導體價值鏈」地位
其他人也在看
台股衝太猛被降溫！11月逼近「百兆市值」 期交所緊急調高16檔保證金...0050、小台、微台全中槍
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股熱到發燙！在台積電領軍猛攻下，大盤昨（3）日再創歷史新高，以28,334點作收，整體市值暴衝至98.85兆元，今日雖以下跌2...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
股價暴漲有內幕？直上千元又摔下！台達電開盤5分鐘翻黑、鴻海跌出萬張成交量
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI話題持續延燒，加上美中談判傳出進展，台股人氣高漲、資金湧入。資深分析師杜金龍在節目《台灣大時代》指出，外資現階段...FTNN新聞網 ・ 1 天前
巴菲特錯了，還是大家都錯了？AI熱潮股神卻狂賣 阮慕驊：我只確定「這一事」
「股神」巴菲特即將退休交棒，不過他的波克夏海瑟威公司在今年第3季，現金儲備飆升至逾3800億美元，創下歷史新高紀錄，引發市場關注。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文直言，衆人皆視AI為此生最大的投資機會，是巴菲特錯了，還是大家都錯了？阮慕驊表示，95歲的巴菲特準備卸任交棒之際，波克夏的現金儲備正在創下歷史新高，3820億美元。波克夏最新財報顯示，這家集團截至第......風傳媒 ・ 1 天前
寶佳狙擊中工想「一石二鳥」？最大股東中石化漲停近萬張排隊買
中華工程（1515）才因賣出「大麻花」豪宅「陶朱隱園」入帳12億元，股價急飆四成背後竟有寶佳集團欲搶經營權，中工揭露寶佳旗下「堡新投資」四天買進一成股權，今天中工開高後震盪，但換同集團、亦是中工持股10%最大股東中石化（1314）亮燈漲停，最高站上8.07元，並一度有近萬張買單排隊等買進，市場直指寶佳買中工意欲是拿「中石化」的龐大土地資產，經營權之爭恐擴大。Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前
股價創高快追上台積電！富世達今一度衝上1500元創新高 分析師：買就對了
AI熱潮延燒至散熱族群，伺服器機構件廠富世達（6805）今（3）日股價再創新高，盤中一度大漲45元、衝上1500元關卡，股價快追上台積電（2330）。資深分析師呂漢威受訪表示，AI運算帶動水冷散熱需求暴增，富世達切入AI伺服器快接頭供應鏈，「買就對了」後勢仍看俏。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股盤前／蘋果亞馬遜財報炸裂 台積電期貨盤後下跌開盤恐面臨回測！
美股科技雙雄領軍創紅盤，蘋果與亞馬遜財報驚豔市場，帶動美股四大指數週五（31）日全數收高，可惜尾盤漲幅有所收斂，道瓊漲40點、那斯達克大漲143點、標普500指數上揚17點，費半同步走高0.18%，月線與週線雙雙收紅。投資人情緒轉趨樂觀，但債市穩定、美元走強，國際油價則連三月收黑，顯示資金尚未全面回流風險資產。台指期夜盤下跌165點、台積電期貨盤後下挫10元作收，預料台股今（3）日開盤恐呈現下跌整理格局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
軍用無人機再次起飛！這檔飆漲停帶隊機器人股衝刺 緯創「跌落150元關卡」下殺近5%
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（3）日以28,253.53點開高震盪，但盤中走弱翻黑，截至中午12點15分，維持下跌趨勢，造成機器人族群盤中漲跌...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電股價「華爾街也低估」？ 外媒曝合理水準：2027能翻倍
隨著AI產業蓬勃發展，台積電以獨步全球的技術獲利，市值已經來到大約1.5兆美元，外界看好有望在2027年達到3兆美元，但即便在AI供應鏈舉足輕重而且市值看漲，根據外媒報導，市場普遍還是低估台積電股價，並提醒該股票仍有看漲前例，更是值得長期關注的標的。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
10萬股民嗨！中信「半導體ETF」00891配息創高、年息率飆破12%
10萬人受益日注意！台股首檔且規模最大的半導體ETF、中信關鍵半導體（00891）宣布擬配息0.6元，較上期實際配發0.41元調升0.19元，創掛牌以來最高配息金額；年化配息率上看12%，為本月公告配息ETF中少數年化配息率逾10%的ETF。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
「巨嬰」攀近發行價！外資10月狂撿15萬張 撒44億掃貨這檔高息ETF逾20萬張居冠
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股10月續創新高，加權指數10月31日收在28233.35點，月線大漲2412.81點，漲幅9.34%。證交所公布籌碼動向，外資10月在上市...FTNN新聞網 ・ 1 天前
《半導體》聯發科「已無犯錯空間」 外資示警2026年恐續走毛利谷底
【時報記者王逸芯台北報導】聯發科（2454）法說會後，兩家美系外資陸續出具最新研究報告，整體看法趨於保守。其中一家指出，聯發科如今「已無犯錯空間」，第三季毛利率表現不佳可能只是開端，2026年仍存在下行風險，維持目標價1,288元與「中立」評等；另一家則認為，聯發科2026年獲利成長有限，在2027年大幅改善前將面臨獲利能力下滑挑戰，將評等自「買進」下調至「中立」，12個月目標價由1,620元調降至1,400元。 外資報告指出，聯發科管理層對AI ASIC業務展現強烈信心，訂下積極成長目標，但執行力將成為關鍵。該外資認為，股價短期恐呈盤整格局，主要因第三季毛利率不如預期，顯示後續每股獲利（EPS）可能遭下修；不過，管理層對AI ASIC發展的樂觀態度仍有助提振市場信心。 外資分析，聯發科第三季毛利率為46.5%，低於其預估的47.5%，第四季毛利率指引為46%，亦低於公司長期平均47%的水準。造成毛利率不如預期的三大因素包括：高階智慧手機晶片難為終端客戶創造新價值；低階SoC市場競爭加劇，中國紫光展銳（UniSoC）已成為小米新一代5G SoC供應商；以及公司第四季毛利率指引下修，恐意時報資訊 ・ 1 天前
下車時間到？台積電10月遭外資提款1108億 「這檔」被砍最狠…以22.2萬張躍居單月之冠
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股10月加權指數上漲2412.81點，收在28233.55點，漲幅9.34%。據證交所盤後籌碼動向，10月外資合計賣超991.274億元，觀察賣...FTNN新聞網 ・ 1 天前
外資大倒「這檔」ETF破5萬張！慘累積連19賣 00878也被出貨上萬張
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股上市指數昨（3）日終場上漲101.24點，收28334.59點，漲幅0.36%，成交金額為5632.37億元。而根據證交所盤後籌碼動向，外...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
吳音寧董座有變數？台肥法人董事換成「他」
[NOWnews今日新聞]台肥公司人事異動再掀波瀾，原先外界普遍預期，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，出任新任董事長已成定局，未料台肥昨（3）日晚間近9點突發第三次重大公告，宣布法人董事代表再...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
父母為學區遷戶籍注意 漏這細節恐多繳四倍房屋稅
為了搶進明星學校，許多家長會超前部署，提前遷戶口設籍，不過，這可能會影響到房屋稅！若戶籍全數遷出，將被認定為非自住，房屋稅率會提高到3.2%至4.8%，最高可相差四倍左右，家庭稅負將大幅上升，更可能影響未來出售房屋的財務規劃。TVBS新聞網 ・ 18 小時前
「台積電弱點」被看穿？ 日專家：晶片國家隊的機會來了
台灣在半導體供應鏈扮演要角，台積電製程與技術更是獨步全球，但是否無懈可擊？有日媒引述工程師觀點並提出警告，指稱台韓美日中等5國正展開晶片世界大戰，而台積電的弱點是出現官僚化傾向，新生代缺乏老一輩抱持「客戶要什麼都接單」的精神，這正是日本晶片國家隊Rapidus的突破關鍵。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
300億大單來了！無人艇吃飽飽、龍德造船狂飆近半根 反觀台船表現平平
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導政府推動「千億無人載具計畫」引爆造船族群行情，不只無人機，今（4）日無人艇也全面走強。早盤至9點58分，龍德造船（6753）...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
手握AI伺服器UBB技術！這檔「股價強噴28%」登強勢股王 還同步入列注意股
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股昨（3）日上漲101.24點，收在28,334.59點，漲幅0.36%，成交金額5632.37億元。AI伺服器需求爆炸式成長，高技（5439）因...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
存股不是抱越久越好！3大撤退警訊教你避開高殖利率陷阱
雜誌官方line＠財經資訊不漏接 多數人以為存股就是「抱得久」，但真正的重點在於持有對的公司。當企業失去競爭力、產業趨勢反轉或股價被炒過頭，再漂亮的殖利率也只是陷阱，這時就該懂得果斷撤退。 存股的核心在於「穩定且成長的獲利」，如果公司長期無法維持競爭力，那就應該考慮撤退。例如中鋼（2002...Money 錢 ・ 23 小時前
獨家》台肥董事長改選 總經理張滄郎接任
台肥（1722）今日召開董事會，據知情人士透露，董事會投票決議由總經理張滄郎接任董事長職務，至於外界關注的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧則擔任董事職務。農業部10月底撤換董事法人代表，台肥前董座李孫榮換成吳音寧，引爆外界爭議，昨日台肥晚間再度公告法人董事換人，原農業部代表人莊老達換成台肥總經理自由時報 ・ 6 小時前