環球晶股利縮水！今年上半年擬配發2元 明年1/30發放

環球晶11月合併營收達47.12億元，月增9.97%，年減7.94%。圖為環球晶美國新廠



矽晶圓大廠—環球晶今日（12/9）召開董事會，通過2025年上半年度以資本公積發放現金股利案，配發每股2元股利，12/31進行除息，明年1/3～1/7 停止過戶，1/30發放，合計配發金額共9.56億元。

環球晶表示，2025年上半年合併營收為316億元，年增3.91%，每股稅後盈餘為6.56元，較去年同期14.04元年減逾5成。董事會綜合考量公司營運表現、現金流量、資本支出規劃、全球擴產進度及依規定提列各項準備後，決議由資本公積配發每股2元現金股利，合計配發金額9.56億元。其中，自資本公積所配發的現金股利屬免稅項目，有助提高股東的實際收益。除息基準日訂為2026年1月7日，股利發放日為2026年1月30日。

環球晶自2021年起，每年配發2次股利。2021年、2022年連續2年皆配發16元股利，2023年配發19元；2024年上半年發放5元股利，下半年則為6元，全年發出11元。今日公告2025年上半年僅發2元股利，發放金額相較往年，無疑縮水許多。

環球晶今日並公告11月合併營收達47.12億元，月增9.97%，年減7.94%；累計今年前11月營收共550.92億元，較去年同期減少3.58%。母公司中美矽晶11月合併營收為62.75億元，月增率4.23%，年減率0.14%。

環球晶表示，公司穩步推進全球擴產計畫，歐、美、亞三大洲主要擴產據點皆已進入送樣驗證階段。其中，日本宇都宮廠新建12吋磊晶晶圓產線成功拉升產能並屢創新高，主要客戶幾乎全數完成驗證，高階產品評估按計畫進行，並提前獲得15億日圓政府補助，強化後續擴產動能。

歐洲義大利諾瓦拉廠全新12吋晶圓廠FAB300已開始送樣並小量出貨，具完整一貫製程能力，預計自2026年起逐步提升營收，政府補助並將隨著FAB300的建廠與量產節奏持續推進。美國德州旗艦GWA新廠因應在地供應鏈需求，持續加速進行產品驗證、逐步放量。

環球晶美國密蘇里工廠為全美唯一12吋SOI晶圓研發與製造基地，今年已啟動試產，計畫於2026年量產，訂單能見度相當明朗。該公司可提供垂直整合的「美國製造」SOI 解決方案，支援高速成長的矽光子與AI應用需求。

此外，化合物半導體方面亦有正面進展。氮化鎵（GaN）產線持續維持滿載，受惠於高效電源轉換、資料中心、工業自動化、車用電源與快充等應用需求，訂單能見度已延伸至2026年。

環球晶亦規劃約三成的產能擴充，以因應新世代高能效材料的長期需求。隨著 AI 與高效能運算推動電源架構快速升級，GaN 以其高效率與小型化特性持續受到市場青睞。碳化矽（SiC）方面，雖價格仍承壓，但產業已逐步展現復甦訊號。SiC 在電動車、能源與工控等高能效應用中具長期策略性地位，公司將依市場節奏調整布局與產品研發藍圖，以強化關鍵材料供應能力。

