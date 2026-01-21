環球晶：2026年是半導體業好年 營收可望逐季攀升

（中央社記者張建中新竹21日電）半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭今天表示，2026年半導體產業仍會是非常好的一年，人工智慧（AI）依然是最重要的驅動力，環球晶業績可望逐季攀升。

環球晶與中美晶下午舉行媒體交流會，身兼環球晶暨中美晶董事長徐秀蘭說，2026年半導體業仍會是非常好的一年；不過，不同應用領域及製程技術會有差別，AI仍會是半導體的重要驅動力。

至於各尺寸矽晶圓廠產能利用率，徐秀蘭表示，尺寸越小的矽晶圓產能利用率越低，12吋矽晶圓廠產能利用率最好，8吋矽晶圓廠產能利用率約80%，6吋矽晶圓廠利用率更低。其中，8吋矽晶圓廠可升級生產12吋矽晶圓。

徐秀蘭指出，相較2025年情況，客戶庫存在有效去化後，2026年庫存水位將更健康，預期2026年下半年客戶將啟動新一輪長約簽署。

徐秀蘭說，環球晶2026年第1季將是全年營運谷底，隨後營收可望逐季攀高。部分客戶產品價格已調漲。

至於中美晶部分，徐秀蘭表示，中美晶2026年在太陽能本業與業外轉投資，都可望有不錯表現，目前已累計簽約售電達180億度。她並看好低軌衛星是不錯的市場機會，只是與消費應用市場不同，維修等相對不容易。（編輯：張良知）1150121