環球晶2025全年營收逾605億！年減3.24% 近年業績呈衰退跡象

矽晶圓大廠—環球晶圓今日（1/8）於盤後公告2025年12月合併營收達55.06億元，月增16.86 %，年增0.27 %，創歷史同期第三高。環球晶第四季合併營收為145.02億元，季增0.06 %，年減11.27%；2025年全年合併營收達605.98億元，年減3.24 %。

環球晶2022年、2023年連續兩年年營收皆突破700億元，各為702.87億元、706.52億元。2024年全年營收則降為626.26億元，年減11.36%。甫出爐的2025年營收605.98億元，年減3.24%，近年業績呈現逐年衰退跡象。

環球晶表示，公司於海外多地設有營運據點，集團營收中外幣交易比重相對較高，若以美元原幣計算，環球晶2025年營收表現穩定，2025年全年美元計價合併營收為19.47億美元，幾乎與去年持平，實際營運表現仍維持穩健。

此外，環球晶股價近日向上攀升，昨日漲至2個月以來新高470元，今日回挫20元，以450元作收，跌幅4.26%，仍位居所有均線之上。

環球晶母公司中美矽晶同日公告2025年12月合併營收71.87億元，月增14.52%，年增7.19%，創歷史同期次高。第四季合併營收為194.83億元，季增2.09%，年減2.42%。2025年全年合併營收達781.71億元，較去年減少1.89%。

在通膨壓力趨緩與部分央行政策調整下，全球經濟維持溫和成長，惟地緣政治與貿易政策不確定性仍為市場帶來挑戰，半導體市場需求結構分化、復甦節奏不均，成熟製程相關應用庫存去化速度較預期平緩，終端消費市場回溫力道有限。

環球晶表示，在此環境下，公司持續強化營運韌性，憑藉全球布局與在地化生產優勢，靈活調度產能並最佳化出貨配置，並加速新擴產線的客戶驗證與量產導入，積極回應客戶對在地化供應的長期需求。隨著全球擴產計畫逐步收穫成果，多個關鍵營運據點與產品線營收表現亮眼，日本新潟、宇都宮子公司及丹麥子公司之2025年營收皆創歷史新高；產品方面，氮化鎵（GaN）等利基型產品表現尤為突出。

展望未來，隨著人工智慧、高速運算、矽光子應用及高效能電源管理等技術加速發展，將持續帶動高效率功率元件與先進材料需求攀升，高階應用矽晶圓與 SOI 晶圓需求強勁，氮化鎵（GaN）產能亦將維持滿載水準。

新材料領域方面，環球晶相關技術與製程布局穩健推進，持續投入方形晶片與12吋碳化矽（SiC）等新型態材料之研發，並進行送樣與陸續推進相關技術，以因應市場對相關產品之關注與需求。該公司將持續聚焦大尺寸晶圓、先進製程及高附加價值特殊晶圓領域，結合全球製造據點的在地供應優勢與先進製程技術，藉由多元化布局與競爭優勢，穩健推動公司未來成長。

