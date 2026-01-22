環球購物中心「馬吉福袋」這天開賣！抽155萬元BMW、17萬元「黃金馬」…新春活動有哪些一次看

2026年春節假期長達9天，環球購物中心（Global Mall）全台8店把握走春人潮全力衝刺，1月22日起至2月25日推出春節檔期《駿馬迎春》。 今年最特別的是推出環球購物中心於大年初一（2/17）推出新春必買「馬吉福袋」，每袋1,500元，最大獎是價值155萬元的BMW百萬名車，二獎為價值16萬7400元的黃金富貴馬，抽１名，三獎是價值10萬元的愛馬仕精品包。

2025年民眾瘋出國，百貨零售連連叫苦，以民生消費為主的環球購物中心去年全年業績卻逆勢成長5％。業者表示，今年目標將再成長5~6%。

廣告 廣告

環球購物中心的策略相當鮮明，跟著車站、捷運等軌道開店，並深耕經營在地社區，其中，中和環球購物中心營收最好，是8店之王。

8店推2500個福袋 總價值逾千萬元

環球購物中心表示，去年在會員經營、線上線下整合服務，及全台8店新櫃改裝效益接力下，吸引人潮入店消費，加上會員限定好禮與折扣優惠等加持，會員數快速增長，已達160萬。

新年檔期即將到來，環球購物中心擴大線上線下多元回饋，指定專門店消費滿額享「最高9%回饋」，盡情採購迎新年。

春節備受期待的「馬吉福袋」於2/5線上預購，大年初一（2/17）開賣。全台8店共推出2,500個福袋，採線上線下開賣，總價值超過千萬元，數量創新高，再加碼抽5大獎項，包含最大獎BMW百萬名車，還有各分店加碼抽好禮。

推星級年菜 初一到初六都有表演

環球購物中心迎新年，全台8店舉行會員年節限定「擲筊奪黃金」活動，憑當日不限金額發票或扣10點會員點數即可參加，連續擲出最多聖杯者就能將價值超過2萬元的黃金帶回家。

初一到初六全台舉辦上百場各式特色表演，西洋魔術秀、爵士樂、美式踢踏舞與曼加非洲鼓舞等精彩陣容輪番上陣，還有「年貨一條街」從春節零嘴到馬年開運擺飾、文創商品等商品集結，創造百貨專屬年節氛圍。

還在想買那家年菜嗎？環球購物中心推出2-8人家庭年菜，包括連5年榮獲臺灣米其林一星的富錦樹台菜香檳「榮華富錦年菜3品組」，台中福華飯店「榮華富錦年菜3品組」、點水樓的火烔雞湯、點水烤方、酒釀福圓糕等經典佳餚，輕鬆在家享用五星享宴。

環球Online力推星級名廚、排隊名店、精緻圍爐等2-8人家庭年菜，在家享受五星享宴

▲環球Online力推星級名廚、排隊名店、精緻圍爐等2-8人家庭年菜。

最特別的是，環球Online打造百貨首創「線上點燈」祈福儀式，將嘉義新港奉天宮的光明燈及太歲燈，雲林西螺福興宮點財神燈與文昌燈搬到網路，打破距離限制，無論是祈願來年順利、健康平安，或祈求祿馬貴人扶助，都能一鍵快速完成。





更多今周刊文章

啟碁(6285)又飆漲停！不到1個月漲4成，低軌衛星噴什麼？法人目標價180元...股海老牛：看見這訊號就加碼

星巴克買一送一「限時2天」！奶香烤舒芙蕾那堤、維也納風香醇那堤、焦糖瑪奇朵都有？飲品一次看

竹北買房不如買ETF！帥過頭：別再想傳承下一代，現在竹科已非當年！我敢簽切結書「十年後ETF必贏房地產」