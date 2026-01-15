環球購物回饋9%卡有利 春節福袋豪抽百萬BMW

上班族即將領到年終獎金，正好趁著年節到百貨公司購物犒賞自己。Global Mall將於1月22日啟動「駿馬迎春」檔期，刷中國信託聯名卡最高送9%點數與刷卡金，春節期間購買福袋可參加BMW汽車抽獎。微風百貨也公布福袋方案，限量發行588份，最大獎為SUZUKI越野車。遠東SOGO台北店舉辦Winter Sale，指定商品下殺5折，消費滿額再贈200元折價券。

Global Mall環球購物中心自1月22日至2月25日進入「駿馬迎春」春節大檔，全台8店與環球Online同步推出「新春卡有利最高9%回饋」方案，使用指定銀行信用卡消費滿1萬元、2萬元贈5%、6%會員點數，刷中國信託Global Mall聯名卡選購服飾、化妝品單筆滿2,000元，再送1%刷卡金與2%點數，加總最高回饋率達9%，首次綁定GMPay再拿100元電子商品禮券。

此外，2月5日起開放預購春節福袋「馬吉福袋」，總量僅2,500個，內容有萬用發財福袋包、萌馬暖暖毯、福氣保溫杯、納福趴睡枕4款商品，買福袋還能參加抽獎活動，最大獎為價值155萬元的BMW汽車(寶馬)。其他還有價值16萬7,400元的黃金富貴「馬」、售價10萬元的愛「馬」仕精品包、7萬元的「馬」爾地夫豪華行……等，。

Global Mall表示，在全台8店接力改裝與軌道經濟加持下，去(2025)年全年總業績成長5%，會員數衝上160萬人，聯名卡數約有16萬張，並與中國信託完成續約。今(2026)年著重在「商品力」、「會員力」與「數位力」3大主軸，挑戰全年業績提升8%，會員數增加20萬人。

微風百貨春節福袋方案出爐，2月17日大年初一上午9點半於微風廣場1樓開賣，每袋售價1,000元，保證內容物價值超過3,000元，限量588份。首獎為市價84.9萬元的SUZUKI JIMNY 1.5 GLX越野車，貳獎是市價73萬元的SUZUKI SWIFT 1.2 GLX汽車，其他獎項有價值30萬元的宮古島機加酒雙人旅遊套組、Samsung 75吋電視……等。

遠東SOGO台北店即日起舉辦「Winter Sale」，各式保暖服飾、保養香氛、抗寒家電最低5折價，單筆購滿3,000元贈200元電子折價券。忠孝館將有2家餐飲新櫃「阪前鐵板燒」、「聚 日式鍋物」於1月底加入營運行列；1月18日前打造香港迪士尼20週年拍照小屋，當日單筆買滿2,000元並成功累積HAPPY GO點數，即可參加香港迪士尼樂園機加酒雙人遊抽獎。

