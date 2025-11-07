環球購物屏東店雙11年末感謝祭 激省攻略加碼點數11倍

環球購物中心屏東店雙11年末感謝祭，推激省攻略加碼點數11倍。（環球購物中心屏東店提供）

記者毛莉／屏東報導

環球購物中心屏東店線上線下齊推「雙11年末感謝祭」，環球Online最高29%回饋，更強打激省攻略，加碼點數11倍、1111獨享價、美食買一送一，多重優惠加碼疊、省錢鈔有感。

Global Mall環球Online力拼年底雙11購物盛宴，加碼擴大回饋規模祭消費滿額回饋、現買現折、寢飾與保養品買一送一等力拼商品折扣力度，期間限定狂撒折扣不手軟，11月9日起至11月10日全站不限金額結帳享9折優惠、消費滿1000元現折100元，若消費滿3000元刷Global Mall聯名卡再贈100元，消費回饋拿好拿滿。

此外，11月11日「雙11當日限定」萬件指定商品消費滿3000元享88折優惠、滿額現折111元、刷Global Mall聯名卡加碼最高贈411元，整體消費最高可達29%回饋，且即刻加入會員下單領好康，11月30日前Online會員首購優惠單筆滿500元即可現折200元，大展鈔能力樂享購物派對。

環球屏東店表示，即日起至11月11日點數11倍加碼贈，若再刷Global Mall聯名卡再加碼點數1倍贈，當天再登入APP扣100點即可兌100元電子商品禮券（原10點抵3元），線上線下同慶大享超激優惠，沉浸年末時節吃喝玩樂購物趣。

「雙11限定爆品」集結機能服飾、香氛保養品、潮流配件等品牌祭超殺獨享價，香氛放鬆身心推Global Mall屏東市OHANA MAHAALO「輕香水套組」，潮流服飾配件推TIIMEC「MANGO簡約經典藍寶石腕錶」、BTU「OUTDOOR風格前線14吋電腦後背包」指定商品祭會員獨享價1111元，多元業種購物回饋一次到位。

大啖美食也能省荷包，集結甜點、飲品祭11元加價購、買1送1優惠，美食雙11同行推Global Mall屏東市宮武讚崎烏龍麵消費任一烏龍麵享小菜買一送一、大戶屋消費任一套餐享紅茶買一送一、燒肉老大內用點選海陸雙拼套餐，享奶油醬燒扇貝享買一送一，滿足味蕾暢享優惠，與家人好友共享美好時光。