環球音樂成立說唱品牌！成立 Def Jam廠牌 落腳於「說唱音樂之都」成都

記者鄭尹翔／台北報導

環球音樂推動說唱文化，成都啟動 Def Jam 廠牌。（圖／環球音樂）

環球音樂大中華區（Universal Music Greater China）宣佈成立 Def Jam 廠牌，正式啟動 Def Jam Recordings China，象徵全球殿堂級說唱音樂品牌首度落地中國，並選址有「說唱音樂之都」之稱的成都。此舉不僅拓展 Def Jam 的全球版圖，也為環球音樂集團深耕大中華市場、布局華語說唱文化，揭開全新里程碑。

環球音樂推動說唱文化，成都啟動Def Jam廠牌。（圖／環球音樂）

創立於 1984 年的 Def Jam 唱片，長年引領全球說唱與都市音樂潮流，成功將源自街頭的聲音推向主流文化。隨著 Def Jam 中國成立，廠牌將延續其核心精神，聚焦在地文化、社群經驗與真實表達，為華語說唱及都市音樂打造專屬平台，協助藝術家以自身視角說故事，並與全球樂迷接軌。

廣告 廣告

Def Jam 唱片主席暨執行長通吉・巴羅貢（Tunji Balogun）表示，Def Jam 一直致力於支持最貼近生活與母語的聲音，Def Jam 中國並非複製既有成功模式，而是讓中國藝術家以自己的方式定義說唱，保有真實、當代且深植本土文化的創作樣貌，進一步讓世界聽見來自中國的聲音。

此次廠牌落腳成都，也被視為水到渠成。成都以活躍的音樂生態、濃厚的街頭文化與年輕創意社群聞名，是中國最具代表性的說唱重鎮之一。隨著 Def Jam 中國啟動，廠牌同時宣布邀請謝帝、王以太、鄧典果 DDG 擔任「Def Jam 特邀召集人」，藉由三人在地影響力，發掘並扶植更多新世代說唱創作者，共同建構健康而多元的說唱音樂生態。

環球音樂集團與大中華區高層也一致看好此布局。環球音樂集團市場發展執行副總裁 Adam Granite 與環球音樂大中華區主席暨執行長徐毅皆指出，中國是全球最具潛力的音樂市場之一，Def Jam 中國的成立，將整合內容製作、全球發行與現場演出資源，協助華語說唱文化在堅守文化根源的同時，站上國際舞台，開啟屬於中國說唱的嶄新篇章。

更多三立新聞網報導

獨家／李又汝一年沒戲拍零收入！頻頻昏倒不知懷孕 四處求醫吃藥都無解

軍中情人選拔冠軍是她！超大咖天后入選了 消失多年仍高人氣

陳漢典LuLu結婚前曝喜訊！曬一家四口合照 好友們齊聚見證這時刻

5566團員本來沒有他！成軍24年不忍全說了 結束6年合約就不當藝人了

