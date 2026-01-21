環球音樂推動說唱文化 成都啟動Def Jam廠牌

許雯靜（左起）、鄧典果、謝帝、亞當·格蘭奈特、徐毅、王以太。（圖／環球音樂提供）

環球音樂大中華區（Universal Music Greater China）宣佈成立Def Jam廠牌（Def Jam Recordings China），標誌著說唱音樂領域殿堂級廠牌正式落地說唱音樂之都—成都。此次新廠牌的發佈進一步拓展了Def Jam的全球版圖，並為環球音樂集團在大中華市場的長期戰略開啟了意義非凡的新篇章。

Def Jam唱片主席暨首席執行官通吉巴羅貢（Tunji Balogun）表示：「Def Jam始終立足於最本土的聲音，那些直抵自身社群、母語與生活現實的藝術家。Def Jam中國將延續這一傳統，將本土文化置於音樂核心，我們的目標並非複製過往的成功模式，而是支援中國藝術家以自己的方式定義說唱，讓他們保持真實、現代，又深植于本土文化。」

Def Jam廠牌落戶成都，這座以充滿活力音樂生態與深厚說唱文化底蘊而聞名的城市。作為領先的現場娛樂市場之一與新興的國際文化中心，成都為街頭文化、現場演出與創意社群的交匯提供了沃土，是Def Jam的天然之選。廠牌宣布任命三位知名說唱歌手謝帝、王以太與鄧典果DDG擔任「Def Jam特邀召集人」，以更好地啟動這座城市深厚的說唱文化與社群。三位特邀召集人也將通過他們的在地影響力，發掘、關注、並幫助來自各地的新聲力量，共同參與建設Def Jam的說唱音樂生態。

環球音樂集團市場發展執行副總裁亞當格蘭奈特（Adam Granite）表示：「中國是全球最具活力、最重要的音樂市場之一，新一代藝術家正持續影響著本土乃至全球文化。Def Jam中國的成立，再次印證了我們對這一市場的長期投入，我們相信中國的說唱音樂文化必將在全球音樂場景中扮演更重要的角色，成都是一個天然適合說唱音樂的城市，這裡有鮮活的青年文化，聚集了強大的創意社群，不斷湧現新的聲音，以Def Jam的品牌傳承與全球網路賦能中文說唱，我們期待能夠為本土藝術家更好地搭建通往國際舞臺的橋樑。」

環球音樂大中華區主席暨首席執行官徐毅表示：「感謝成都市政府和我們的合作夥伴咪咕音樂對我們的支援和幫助，Def Jam中國廠牌的啟動，將為中國說唱藝術家提供他們事業發展所需要的工具、服務及全球發展通路，從內容製作，到全球發行，乃至現場演出，我們希望在藝術家不同的發展階段都予以支持。最重要的是，我們希望助力中國說唱音樂文化走向海外，在堅守文化根源的同時，閃耀國際舞臺。」

