環球音樂攜手春魚創意！啟動《極深空計畫》 打造華語音樂圈的虛擬女團

記者鄭尹翔／台北報導

環球音樂攜手春魚創意啟動《極深空計畫》。（圖／環球音樂提供）

環球音樂（Universal Music Group）今正式宣布，攜手台灣最大 VTuber 娛樂內容品牌之一「春魚創意（Springfish Studio）」，全面啟動虛擬女團《極深空計畫》主流出道企畫，並同步發行首張原創專輯，宣告環球音樂正式進軍華語虛擬偶像市場，為音樂產業與虛擬內容整合開啟全新篇章。

環球音樂攜手春魚創意啟動《極深空計畫》。（圖／環球音樂提供）

環球音樂攜手春魚創意啟動《極深空計畫》。（圖／環球音樂提供）

環球音樂攜手春魚創意啟動《極深空計畫》。（圖／環球音樂提供）

此次合作是環球音樂與春魚創意首度跨界結盟，雙方將共同打造完整的虛擬偶像音樂生態系，未來涵蓋原創音樂製作、藝人培育、跨媒體演出、粉絲互動及實體舞台等多元發展，積極培養下一代華語虛擬歌手新星，拓展虛擬偶像於主流音樂市場的影響力。

廣告 廣告

環球音樂臺灣董事總經理謝定原表示：「非常歡迎《極深空計畫》加入環球音樂大家庭，成為我們在台灣推出的首組虛擬偶像女團。這不只是一次音樂合作，更是對華語虛擬音樂長期發展的承諾，期待與春魚創意攜手，從音樂創作到跨媒體演出，一起將華語虛擬偶像推向全球舞台。」

《極深空計畫》由厄倫蒂兒、涅默、埃穆亞與熙歌四位成員組成，團體世界觀靈感取自宇宙探索與天文意象。自2022年於YouTube初次配信以來，憑藉細膩且富有情感層次的唱功迅速累積高人氣，全員頻道皆突破10萬訂閱，累積觀看次數超過5000萬次，成為台灣成長速度最快的VTuber團體之一。

除了線上影響力，《極深空計畫》亦積極跨足實體與公共領域，曾擔任中華奧運代表隊虛擬大使、與天文館合作直播天文現象，並登上桃園鐵玫瑰音樂節實體舞台，成功打破虛擬與現實的界線，走入大眾視野。

四位成員也共同表示：「曾經只能在宇宙中流浪歌唱，沒想到有一天能唱著屬於自己的作品，站上夢想舞台。謝謝一路陪伴的粉絲，讓我們相信虛擬歌者也能在浩瀚宇宙中發光。」

本次推出的原創專輯集結多位知名音樂人參與製作，包括曾為蕭亞軒打造〈L.O.V.E〉的陳宏宇、A-Lin合作製作人游政豪，以及新生代創作歌手李佳歡。團員們亦親自參與部分詞曲創作，透過音樂傳遞「在浩瀚宇宙中能相遇，是一件幸運的事」的核心理念。過去虛擬偶像多被視為次文化，且以日系市場為主，此次合作則是首次在華語市場推動完整的虛擬女團主流出道計畫，聚焦中文原創音樂，正式將虛擬偶像推進華語主流音樂圈。這也標誌著環球音樂繼與日本Hololive合作後，正式深化台灣虛擬娛樂市場布局。

春魚創意負責人陳善清表示：「虛擬偶像不是模擬真實，而是創造新的真實。這次與環球音樂的合作，是極深空計畫踏上主流舞台的重要一步，也象徵新世代虛擬娛樂的正式起飛。」未來，環球音樂與春魚創意將持續深化合作，投入更多原創企劃、實體專輯、粉絲活動與線下演唱會，打造屬於華語市場的新世代虛擬偶像娛樂生態。

更多三立新聞網報導

龍千玉來了！淚崩現身曹西平靈堂神情哀戚 無緣嫂嫂私下感情仍深厚

龍千玉奔曹西平靈堂！捧白色桔梗藏這一花語 卡片暖吐26字給親愛的四哥

薔薔現身曹西平靈堂！曾是飾品店客人結緣 回憶曾被私下鼓勵感到暖心

龍千玉悲痛爆哭走出靈堂！3週夢到2次曹西平 淚訴最無助時他是最大靠山

