生活中心／陳佳侖 台北報導

環球音樂（Universal Music Group）驚喜宣布，將與台灣最大的 VTuber 娛樂內容品牌之一「春魚創意（Springfish Studio）」展開全面戰略合作，推動虛擬女團《極深空計畫》主流出道，並同步發行首張原創專輯。此次合作不僅是雙方首次跨界結盟，也象徵環球音樂正式進軍華語虛擬偶像市場，開啟音樂產業與虛擬內容整合的新篇章。

未來，雙方將攜手打造更多的創新虛擬偶像音樂企劃，並積極發掘、培養下一代華語虛擬歌手新星，拓展虛擬偶像經營、原創音樂、實體演出等多元領域，打造完整的虛擬偶像養成體系。

廣告 廣告



環球音樂臺灣董事總經理 謝定原 表示：「我們非常歡迎《極深空計畫》加入環球音樂的大家庭，成為環球音樂在台灣推出的首組虛擬偶像女團，這不只是一次音樂合作，更彰顯我們對全球指標性藝術的長期投資，共同致力於華語虛擬音樂的開始。期待與長期合作夥伴的春魚創意，攜手從音樂創作、藝人培育到跨媒體演出，一起將華語虛擬偶像推向更寬廣的全球舞台。」

《極深空計畫》由四名成員 — 厄倫蒂兒、涅默、埃穆亞與熙歌 — 組成，靈感皆取自宇宙天體，團體設定源於宇宙探索與天文意象。自 2022 年於 Youtube 初配信以來，憑藉療癒細膩且渾厚的唱功迅速累積人氣，全員頻道皆突破 10 萬訂閱，累積觀看次數超過 5000 萬次，成為台灣成長速度最快的 VTuber 團體之一，不僅活躍於 YouTube，亦曾擔任中華奧運代表隊虛擬大使、與天文館共同直播天象現象、登上桃園鐵玫瑰音樂節實體舞台，透過多元的跨界合作，成功走入大眾視野。

環球音樂攜手春魚創意 打造全球首個進軍華語音樂圈的虛擬女團

虛擬女團《極深空計畫》與 環球音樂集團臺灣董事總經理 謝定原。（圖／環球音樂）

極深空計畫的四位成員，厄倫蒂兒、涅默、埃穆亞、熙歌 表示：「曾經的我們只能在宇宙流浪、獨自歌唱，沒想到有一天真的能唱著屬於自己的歌曲，站上夢想的舞台。謝謝一路上一直陪伴著我們的每一位粉絲，是湯圓碗們以及宇宙中的所有聽眾讓我們相信，我們可以是不被傳統定義的歌者，只要勇敢邁出步伐，也能在浩瀚宇宙裡發出自己的光。」





本次推出的原創專輯集結多位知名音樂人共同參與製作，包括為蕭亞軒打造經典單曲〈L.O.V.E〉的陳宏宇、為 A-Lin 製作情歌的游政豪，以及「聲林之王」新生代創作歌手李佳歡。四位團員也親自參與部分詞曲創作，透過這張專輯，《極深空計畫》希望能向一路支持的粉絲傳達「在浩瀚宇宙中能相遇，是一件多麼幸運的事」，並同時展現她們在音樂表達與舞台演出的全新篇章。

過去，虛擬偶像文化多以日系音樂與日本市場為主，大眾也常將其歸類為次文化範疇。此次環球音樂與春魚創意的合作，是首次在華語市場推動完整的虛擬女團主流出道計畫，聚焦中文原創音樂內容，突破既有印象，正式將虛擬偶像帶入華語主流音樂圈。這也是環球音樂繼 2023 年與日本 Hololive 合作推出 holo-n 品牌後，首次拓展至台灣虛擬娛樂領域，積極耕耘華語虛擬偶像的戰略布局。

環球音樂攜手春魚創意 打造全球首個進軍華語音樂圈的虛擬女團

虛擬女團《極深空計畫》與 環球音樂集團臺灣董事總經理 謝定原。（圖／環球音樂）





此次合作涵蓋數位音樂發行、實體專輯、粉絲活動、簽售會以及實體演出的全面規劃，雙方致力打造虛擬偶像與主流音樂產業融合的新模式，拓展虛擬偶像的規模與文化深度。

春魚創意負責人陳善清表示：「我們常說『為虛擬帶來真實的溫度，勇於多挑戰半步』，那不只是口號，而是我們每天都在實踐的選擇。虛擬偶像不是模擬真實，而是在創造新的真實。這次與環球音樂的合作，是極深空計畫真正踏上主流舞台的那一步，也是一個應證的新起點 — 未來的偶像，不只是站在舞台上的人，也可以是那個透過聲音、角色與創作陪你走過生活的虛擬存在。」

雙方將持續深化合作關係，投入更多原創企劃、藝人發展、展演內容與線下演唱會，積極挖掘並培育華語虛擬偶像人才，打造屬於新世代的虛擬娛樂生態。

https://youtu.be/21fQ6u_q-eo

原文出處：環球音樂攜手春魚創意 打造全球首個進軍華語音樂圈的虛擬女團

更多民視新聞報導

Jennie慶生穿水豚裝現身！超萌造型嗨翻全場

許瑋甯10年前舊照曝！「秀長腿穿深V」凍齡體態驚呆網

李玟51歲冥誕 全球歌迷齊聚金寶山追憶"永遠的月光愛人"

