環球Online迎戰618 刷卡最高回饋20% 除濕機、電風扇下殺年度最低

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▲環球Online6月18日當天推出一日限定優惠，主打家電商品年度最大優惠價，最低3折起。

【記者 王雯玲／高雄 報導】搶攻618購物節商機，環球Online祭出年度最大檔優惠活動，即日起至6月18日推出多重線上專屬好康，不僅攜手中國信託聯名卡推出最高20%回饋優惠，更針對夏季熱銷家電、美妝、服飾配件及親子商品祭出限時折扣。6月18日當天再加碼推出一日限定優惠，主打家電商品年度最大優惠價，包括除濕機、電風扇及空氣清淨機等國際品牌商品最低3折起。

▲環球Online迎戰618，刷中信聯名卡最高回饋20%。

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環球Online表示，今年618檔期除了強化商品優惠力度外，也同步推出會員專屬回饋方案，透過商品折扣、刷卡回饋及折價券回饋三重優惠，全面提升消費者購物回饋感受。其中，6月18日當天特別推出「會員買多少、加碼回饋多少」活動，凡單筆消費滿額，即可獲得依消費金額計算的回饋折價券。

環球Online表示，今年618購物節活動推出多重線上獨家優惠，包括單筆消費滿額最高現折現金價，以及刷中信聯名卡單筆滿額送回饋金。同時，美妝、服飾配件及親子商品也祭出加碼優惠，輸入指定折扣碼即可享單筆滿額現折價金，讓消費者享有更多元的購物選擇與優惠。

因應夏季高溫及梅雨季節需求，環球Online也精選多款家電商品祭出超值價格。包括 618當日 禾聯14吋DC變頻無線遙控風扇與HAGENUK 16吋DC直流電風扇皆推出超值優惠價，大金閃流放電空氣清淨機優惠價，活動期間還可搭配滿額折扣與信用卡回饋，進一步放大省荷包效益。

除了家電商品外，環球Online同步推出多款熱門3C商品優惠，涵蓋筆記型電腦、遊戲主機、電競螢幕、運動攝影機及行動電源等品項均有不同優惠價。（圖／記者王雯玲翻攝）