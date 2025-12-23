環盟公布永續施政評量 永續治理從口號走向制度化

台灣環境保護聯盟（以下簡稱環盟）23日上午在立法院公布「2024年度直轄市、縣市政府永續環境施政評量」結果，這也是聯盟自2016年以來進行的第十年評量。環盟指出，從多年評量趨勢觀察，地方政府的永續施政已逐步制度化，但仍有多個縣市拒絕提供資料，顯示在開放政府與公民參與上出現明顯倒退。

本次評量針對全國22個縣市進行，但僅有10個縣市繳交資料，其餘12個縣市未回覆。評量結果依表現分為「優等、良好、普通、待改善」四級，繳交資料的縣市中，部分縣市表現獲得優等或良好評價；未回覆資料者則全數列為「待改善」。

評量委員召集人、環盟評議委員潘威佑表示，站在民間團體立場，肯定2024年各縣市的永續施政已逐漸由口號走向制度落實。他指出，這份評量不僅是環保成績單，更是一份重要的公民教育教材，讓社會看見民主治理如何回應能源、環境與生活課題。同時也作為台灣教師聯盟理事長的潘威佑也提到，對教師而言，永續政策已成為可進入課堂的真實案例，有助於深化民主教育的實踐。

圖：環盟提供

評議委員之一的劉志堅則指出，環盟已連續十年辦理縣市永續施政評量，今年依八大主題、25項指標檢視2024年的治理表現，涵蓋能源轉型、公害防制、交通建設、氣候因應、生態保育與公眾參與等面向。他強調，仍有包含台北、新北在內的12個縣市拒絕提供資料，已明顯違背開放政府原則，也讓社會無從檢視其治理成果，評量結果應提供社會與選民作為公共監督的重要參考。

首次參與評量的評量委員、前立法委員陳曼麗表示，她此次負責國土規劃、生態保育與公眾參與面向，觀察到部分縣市在綠地保育、農地管理與資訊公開上已有具體努力。她特別指出，有縣市資料準備完整，顯示平時即重視施政紀錄與治理累積，相關經驗值得其他縣市借鏡，也有助於提升民眾對地方施政的認同與參與。

評量委員楊嘉瑜則指出，即使聯盟事前多次舉辦說明會、反覆協調，仍有12個縣市選擇不參與評量，導致外界無法了解其永續施政成果。她表示，聯盟未來將持續鼓勵所有縣市參與評量，朝「非核家園」、「節能再生」、「公民參與」與「開放政府」等長期目標前進。

環盟總結指出，本屆評量中高比例縣市拒絕提供資料，反映部分地方政府在資訊透明與公民參與上的保守態度，已成為永續治理的重要隱憂。聯盟未來仍將持續與地方政府溝通、提供協助，並堅守民間監督角色，促使各級政府正視環境責任，推動台灣落實永續發展。