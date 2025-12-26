環盟縣市環保施政評量邁入十年：未參與縣市比例攀高 嘉縣節能表現亮眼

你所在的縣市環保施政表現如何？台灣環境保護聯盟每年皆對全國22個縣市的環保施政進行評量，今（2025）年邁入第10年。環盟23日發布評量結果，從整體評分來看，高雄、屏東、台南獲得表現最佳的「優等」，但也出現包括台北、新北、桃園、台中等多達12個縣市未回應的情況，比例超過全國一半。此外，全國縣市再生能源發電容量都有明顯增加，在節能、節電部分，則僅有嘉義縣用電量大幅降低。

高屏南環保施政優等 12縣市無回應

台灣環境保護聯盟自2016年起，對全國22個縣市前一年永續施政進行評量，共有八大面向、25道題目、108項指標。評量級別分為優等、良好、普通、待改善四個等級，在環盟最新發布的「2024年度直轄市、縣市政府永續環境施政評量」中，由高雄、屏東、台南三個縣市拿下優等。

值得注意的是，本次評量不回覆資料的縣市多達12個，包含台北市、新北市、桃園市、台中市等縣市。連續三年未參加評量或不回覆資料的有七個縣市（台北、新北、桃園、台中、基隆、竹縣、宜蘭）。

環盟指出，政府資訊的開放及公民共同的參與，已是中央、地方和民間多年的共識，但這些縣市政府卻不回覆、不提供任何資料，顯示在開放政府、公民參與的執政傲慢與倒退現象。

多數縣市再生能源發電容量增加 節能僅嘉縣表現亮眼

根據評量報告，多數縣市再生能源發電容量都有明顯增加，高雄、雲林增加幅度較大，再生能源發電量（總量）則以彰化成長幅度最高。在節能、節電部分，則僅有嘉縣用電量大幅降低。

空氣品質部分，彰化、雲林、嘉縣、金門PM10濃度偏高。PM2.5濃度偏高縣市則包含台南、高雄、彰化、南投、嘉縣、金門與連江。至於垃圾再利用率達到100%的縣市，只有苗栗及屏東。

交通運輸減碳為淨零重要一環，報告顯示，大眾運輸表現各縣市多有成長，唯有花蓮在2024年的乘客人次，相比2023年大幅衰退近5成。

評量委員召集人潘威佑指出，2024年各縣市在永續施政上已逐漸從口號走向制度，從單點政策走向整體治理，但也有幾點需要改善，例如只看再生能源比例提高，整體用電量卻沒有降；都市開發太快，國土計畫卻很慢；公害執法能量不足，多靠檢舉；公眾參與只停留在說明會，且缺乏回饋機制；淨零喊口號，缺乏地方盤查與年度目標。

環盟表示，明（2026）年底有地方選舉，希望選民在投票時，能以本次報告的結果，做為投票的參考。