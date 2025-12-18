環科明年營收拚雙位數成長 毫米波雷達與網通電源帶動

（中央社記者曾仁凱台北18日電）環隆科技布局車用毫米波雷達多年，董事長歐仁傑表示，公司找到新應用，運用在汽車哨兵系統，已獲韓國現代起亞汽車集團（HKMC）採用，目前1個月出貨量約8萬件，接下來HKMC全球新車款會陸續導入，明年出貨量可望繼續放大，成為主要營運動能。

歐仁傑與媒體立交流時表示，隨著AI機房大量建置，帶動高速傳輸需求，環科的電源供應器主要聚焦網通市場，800W以上大瓦數電源出貨比例持續攀升，整體電源出貨量也同步成長。歐仁傑看好，隨著AI機房升級，明年AI網通交換器電源的主流出貨規格將推進到2000W，可望帶動電源營運成長。

環科今年前11月營收新台幣30.39億元，年增3.43%，前3季歸屬母公司淨損3240萬元，每股淨損0.25元，主要受到第2季新台幣強升的匯率影響，環科第3季每股獲利0.69元，營運已見改善。

歐仁傑樂觀預估，在毫米波雷達及網通電源雙引擎加持下，環科明年營收將挑戰雙位數增長，獲利方面，配合公司啟動開源節流，有信心明年財報會比今年好。

歐仁傑進一步介紹，環科布局車用毫米波雷達多年，早期是應用在先進駕駛輔助系統（ADAS），做為盲點偵測。但ADAS系統是在車輛移動中運作，法規嚴格，每個車款都要符合規定，光是收集每個車款的資料可能就要花費1年多的時間，成本偏高。

環科找到新應用，汽車哨兵系統是在車輛靜止時，可對周圍環境進行持續偵測，當有設定目標或行為發生時，再啟動攝影機錄影。

歐仁傑表示，特斯拉（Tesla）是最早推出汽車哨兵系統的車廠，但特斯拉是用攝影機去做偵測，比較耗電；環科的毫米波雷達具有低能耗優勢，對車廠而言具有誘因。

歐仁傑說，HKMC是最先運用毫米波雷達做哨兵系統的車廠，目前由環科獨家供應。接下來HKMC全球新車款將會陸續導入哨兵系統功能，環科的毫米波雷達出貨量可望持續放大，而且未來其他車廠可能跟進，目前已經有日系車廠正與環科合作洽談中。（編輯：張均懋）1141218