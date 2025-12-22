環評三法如「化療」好壞細胞全殺 光電業者發聲：需精準療法

七大光電產業公協會今天齊聚重申光電環評三法成壓垮能源轉型的「最後一根稻草」，信心喊話明天會更好。吳馥馨攝



日前立法院三讀通過加嚴版光電環評三法，重創光電產業，七大光電公協會今（22）日齊聚喊話，盼能早日「撥雲見日、明天會更好」。太陽光電永續發展協會理事長沈尚弘形容，光電三法猶如「化療法案」，將好壞細胞全都殺死，台灣光電業需要「精準醫療」，同業樂見針對不完善之處改革，但不該通殺。

七大光電公協會今天與媒體交流，沈尚弘在致詞時形容，如今的離岸風電，可說是「沒有風」或「逆風」，太陽光電業則被「烏雲」壟罩，但仍有幾十萬相關從業人員仍兢兢業業努力替台灣綠電產業打拚。

太陽光電產業協會理事長林銘福表示，淨零、綠電是台灣很重要的2件事，根據國際能源總統IEA調查，到2030年光電需求仍是現在2至3倍，光電仍內出口業者不可或缺的重要選項。

光電發電系統商同業公會副理事長許俊吉則說，台灣光電產業為何落入這樣的窘境，環評法影響很大且長遠，光電環評三法通過後，不可能今天立法、明天就修法，這樣的現象會存在一陣子；雖然台電表示，申請光電併網者只有19%未如期併網，但問題的嚴重性在於，未併網發電的19%都是大型案場。

許俊吉表示，台灣為外銷導向經濟體，參與國際級供應鏈都有RE100的相關承諾，也需要綠電，台灣綠電需求明顯無法滿足，如今政策綁手綁腳，若一直躺著無法前進，恐對產業不利。

太陽光電暨儲能品質安全協會理事長林志欣則表示，光電產業很重要，盼別再遭受不實污衊。他並憂心，光電環評三法通過後，難道叫10萬從業人員自此去路邊打雜嗎？若加上從業人員背後家庭生計，至少有50萬國人的家庭經濟受影響。

再生能源商業同業公會理事長胡惠森則表示，估計台灣到2030年每年用電量將成長至3,200億度電，若以工業用電占比55%計，2030年台灣產業至少需要400億度綠電，而目前建置速度最快的綠能仍是光電；若以綠電占比20%來看，其中半導體對綠電需求就過半，顯示半導體對綠電需求的急迫性。

綠能暨永續發聯盟太陽光電委員會主席林恬宇也說，台灣工業用電占比55%，工業又大量仰賴出口市場，或許美國總統川普個人對綠能不那麼友善，但美國客戶、歐洲客戶、大品牌商對綠電需求從未停下來，包括半導體、電子業、資通訊、小客車業都有類似要求，台灣高度仰賴出口市場，若因綠電資源不足，以致工廠不留在台灣，對台灣的影響又更大。

太陽光電產業永續發展協會榮譽理事長蔡佳晋特別提醒，外界對 RE100存在誤解，該規範嚴格要求「在地綠電」，購買海外憑證會被視為漂綠行為，他指出，在AI時代，「電力即國力」，半導體產業對綠能需求極其迫切。若《環評法》導致程序僵化，最終受害的是國家長期競爭力與農漁民生計。他提倡參考全球趨勢，推動光電與農村結合的「光農模式」，透過完善的回饋機制讓居民有感，使光電案場成為農村再造的引擎，而非對立的阻礙。

繼光電弊案重創社會信心後，今年7月丹娜絲颱風造成大面積水面型光電災損，再到水庫光電議題遭社會輿論抹黑，七大光電公協會表示，產業推動過程中遭遇重重誤解；近期立院匆促三讀環評法相關修正案，更被產業界視為壓垮能源轉型的「最後一根稻草」。今天相關產業公協會齊聚一堂，各公協會代表在大合照時也高喊「撥雲見日、明天會更好！」盼光電產業能盡快走出低谷。

