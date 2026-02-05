環評三法衝擊光電設置 龔明鑫坦言綠電2成目標再度延宕

經濟部再生能源配比2成目標原訂2025年落實，後因故延至今年11月。然而，經濟部長龔明鑫今天(5日)證實，由於光電環評三法新制，衝擊光電設置進度，綠能2成配比目標確定將再延後，且時程有待評估。

前總統蔡英文執政時期，推動非核家園、能源轉型政策，台灣能源比重規劃為綠能佔比2成、燃氣發電5成、燃煤3成，原先規劃2025年達陣，不過受疫情等因素影響，經濟部先前將目標推遲至2026年11月才能達標。

經濟部長龔明鑫5日在經濟部年度記者會表示，立法院2025年通過「環評三法」不當限縮地面光電設置，且社會在部分媒體操作下，也對光電設置有所誤解，造成光電推動設置困難，但綠電2成的目標不變，只是達陣時間將有所延後。他說：『(原音)我們來看看這個是有外部因素還是我們自己的行政部門哪裡有欠缺的部分，我們再來檢討一下，看能不能把這個(達標)時間訂出來。我剛剛特別提到再生能源的部分我們會持續來做一些推動，當然的確是有一些困擾，但是我還是相信短時間大家對於太陽光電有些誤解，隨著時間經過，我們希望這個誤解可以慢慢釐清。』

能源署補充，截至2025年底綠能比重達13.1%，以目前光電、風電發展，今年達標有所困難。

經濟部強調，會加速屋頂型光電設置，內政部已公告新建物強制設置相關子法，預計8月上路，2028年起每年可增加660MW設置量，而家戶屋頂光電補助則是每瓩補助新台幣3,000元，預計自2028年起每年增加設置量272MW，另外也鼓勵光電汰舊換新，預估2030年可新增500MW。

離岸風電方面，經濟部表示，會督促潛力場址如期完工，區塊開發3-3期選商希望能在今年完成，浮動示範風場預計在上半年搜集公眾意見、下半年啟動躉購費率意見討論。

地熱方面，經濟部今年將舉辦招商推動區說明會，民間投資初估可達17億，新增裝置容量約7MW。